Talasgücü Belediyespor U14 Türkiye Şampiyonu

U14 Türkiye Futbol Şampiyonası gerçekleştirildi. Final maçında İstanbul Kartalspor'u 3-1 mağlup eden Talasgücü Belediyespor şampiyon oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Altyapı Gelişim Ligi çerçevesinde mücadele eden Talasgücü Belediyespor, kupanın sahibi oldu. Bolu'da dün oynanan Yarı Final maçında Denizli Bereketspor'u 3-1 mağlup ederek finale yükselen Talasgücü Belediyespor, bugün de İstanbul Kartalspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı Lacivertliler, Bolu Karaçayır Spor Kompleksi'nde oynanan ve ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı İstanbul Kartalspor maçının ikinci yarısında oyun ve skor üstünlüğünü sürdürdü. Mustafa Çiğdem, Muhammed Cingöz ve Altuğ Aydın ile goller bulan Talasgücü Belediyespor, kalesinde bir gol görmesine rağmen müsabakayı 3-1 kazanarak U14 Türkiye Şampiyonu oldu. - KAYSERİ
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Ünlü spor yorumcusu Haluk Yürekli'nin Acun Ilıcalı hakkındaki çarpıcı ifadelerine yanıt olarak, Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yaparak Yürekli'nin yalan ve iftiralarla dolu olduğunu belirtti.
Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden ve bu sezon tüm kulvarlarda attığı 128. gole ulaşan Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde bir sezonda en fazla gol atan takım oldu.
1969 Bilecik Spor Kulübü, kendi evinde Kütahya İl Özel İdarespor karşısında zorlu bir maçın ardından galip geldi. Maçta Kütahya İl Özel İdarespor öne geçse de 1969 Bilecik Spor Kulübü, kaptanı Ayhan Tuş ve Eray Akdemir'in golleriyle maçı 3-2 kazandı. Bu galibiyetle 1969 Bilecik Spor Kulübü 24 puana yükselerek ligde 13. sıraya yerleşti.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yatırımları meyvesini verdi ve Talasgücü U14 futbol takımı Türkiye Şampiyonu oldu. Başkan Yalçın, kulüp başkanını telefonla tebrik etti.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından hız koridorlarında hız ihlaline yönelik trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yetkililer, sürücülerin yasal hız sınırları ve tüm trafik kurallarına uymalarının önemini vurguladı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından düzenlenen Bronz Cankurtaran Eğitimi'ne 17 kişi katıldı. Eğitimde katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra havuzda uygulama çalışmaları da yapıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara 2 yıl geçerli bronz cankurtaran belgesi verildi. Ayrıca eğitim programı kapsamında FTSO üyesi işyerlerine ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Anamur-Gülnar etabı tamamlandı. İlk etapta sporcular, 103,2 kilometrelik parkuru tamamladı. Eritreli Dawit Yemane genel klasmanda birinci oldu. Yarışın sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Yarışın devamı, Gülnar-Mersin etabıyla devam edecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu başladı. 30 ülkeden 171 sporcu 4 gün boyunca Mersin'de pedal çevirecek.
15 ilden 19 okulun katılımıyla gerçekleştirilen Okul Sporları Halk Oyunları Yıldızlar Karma Müsabakaları tamamlandı. Renkli görüntülerle geçen müsabakalarda 15 farklı ilden katılan halk oyunları ekipleri hünerlerini sergiledi. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, derece alan öğrencileri tebrik etti.
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