Talasgücü Belediyespor U14 Türkiye Şampiyonu

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U14 Türkiye Futbol Şampiyonası gerçekleştirildi. Final maçında İstanbul Kartalspor'u 3-1 mağlup eden Talasgücü Belediyespor şampiyon oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Altyapı Gelişim Ligi çerçevesinde mücadele eden Talasgücü Belediyespor, kupanın sahibi oldu. Bolu'da dün oynanan Yarı Final maçında Denizli Bereketspor'u 3-1 mağlup ederek finale yükselen Talasgücü Belediyespor, bugün de İstanbul Kartalspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı Lacivertliler, Bolu Karaçayır Spor Kompleksi'nde oynanan ve ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı İstanbul Kartalspor maçının ikinci yarısında oyun ve skor üstünlüğünü sürdürdü. Mustafa Çiğdem, Muhammed Cingöz ve Altuğ Aydın ile goller bulan Talasgücü Belediyespor, kalesinde bir gol görmesine rağmen müsabakayı 3-1 kazanarak U14 Türkiye Şampiyonu oldu. - KAYSERİ