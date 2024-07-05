Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral\'ın heykelini dikecek

Spor

Eşi ve çocuğuna kurşun yağdırıp intihar etti

Milli Futbolcumuz Merih Demiral, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'ya attığı golden sonra yaptığı bozkurt işareti sebebiyle UEFA tarafından 2 maçla cezalandırıldı. Cezaya siyasilerden tepki yağarken en dikkat çeken çıkış Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.

CEZA VERENLERİ KINADI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hebasından yaptığı açıklamada, "Merih Demiral'a verilen cezayı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Bu cezayı engelleyemeyen Futbol Federasyonunu lanetliyorum" dedi.

"MERİH DEMİRAL'IN HEYKELİNİ DİKECEĞİM"

Başkan Özcan yaptığı paylaşımda Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykelini dikeceğini söyleyerek, "Size söz Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapan heykelini Bolu'ya dikeceğim. Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım" ifadelerini kullandı.

MİLLİ FUTBOLCULARA BOZKURT ÇAĞRISI YAPTI

Açıklamasının devamında "Bozkurt işaretinin Türk milletinin sembolü olduğunu ve herhangi bir siyasi partinin tekelinde olmadığını belirten Özcan, "Hollanda maçında protesto amaçlı tüm futbolcuların İstiklal Marşı sırasında Bozkurt işareti yapmalarını bekliyorum! Taraftar için de bu çağrım geçerlidir! Ne mutlu Türk'üm diyene" sözleriyle çağrıda bulundu.