Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansıyla ilgili ilginç bir açıklamaya imza attı. Özcan, CHP'nin bile iktidara gelebileceğini ancak Ali Koç görevde olduğu sürece Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını söyledi.

"CHP BİLE İKTİDARA GELEBİLİR AMA ALİ KOÇ GÖREVDEYKEN FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLAMAZ"

Başkan Özcan, bir videoyu alıntılayarak, Öcan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için ''Bu kız çocuğumuzu görünce aklıma kendim geldim. Ben de hep babama ve parti büyüklerine aynı tepkiyi gösteriyordum. Hatırladığım kadarıyla Fenerbahçe'nin en son şampiyonluğu ile son CHP iktidarı aynı döneme rastlıyor. Bu iş Ali Koç ile olmaz, ben Fenerbahçe taraftarı olsam Ali Koç'un evine kadar gider koltuk atardım. CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç görevde kaldığı sürece Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı yok.'' ifadelerini kullandı.

BU SÖZLER DAMGA VURDU

Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup olan Tanju Özcan'ın ''CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç görevde kaldığı sürece Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı yok.'' sözleri eleştirilere neden oldu. Paylaşım altına gelen yorumlarda Tanju Özcan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücünü küçümsediği şeklinde algılandı.