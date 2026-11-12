Tanzanya Milli Takımı, Göztepe'den Novatus Miroshi'yi aday kadrosuna çağırdı - Son Dakika
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Tanzanya Milli Takımı, Göztepe'den Novatus Miroshi'yi aday kadrosuna çağırdı

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Tanzanya Milli Takımı, Göztepe\'den Novatus Miroshi\'yi aday kadrosuna çağırdı
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Göztepe'de üçüncü sezonunu geçiren Novatus Miroshi, Tanzanya Milli Takımı'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kadrosuna çağrıldı. Kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun 13 Kasım'da Nijerya deplasmanında ve 17 Kasım'da sahasında oynanacak maçlarda Tanzanya forması giyeceğini duyurdu.

TRENDYOL Süper Lig'de son olarak evinde İstanbul Başakşehir'e 2-1 yenilip milli araya 15 puanla 10'uncu sırada giren Göztepe'de orta saha oyuncusu Novatus Miroshi'nin milli takımına seçilmesi teknik heyeti sevindirdi. Bu sezon takımın en istikrarlı oyuncularından biri olan 24 yaşındaki futbolcu, Tanzanya Milli Takımı'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri aday kadrosuna davet edildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Oyuncumuzun forma giyeceği Tanzanya Milli Takımı, elemeler kapsamında 13 Kasım'da Nijerya ile deplasmanda, 17 Kasım'da ise sahasında karşı karşıya gelecek. Milli takıma davet edilen oyuncumuzu tebrik ediyor, başarılar diliyoruz" denildi.

GÖZTEPE'DE ÜÇÜNCÜ SEZONU

Göztepe'de 3'üncü sezonunu geçiren Miroshi, bu sene 9 maçta görev aldı. Göztepe formasını toplam 771 dakika terleten oyuncu, deplasmanlarda 3-2 kaybedilen Galatasaray ve 2-1 galip gelinen Kocaelispor maçlarında fileleri havalandırmıştı. Miroshi, Tanzanya Milli Takımı ile toplam 36 karşılaşmaya çıkıp 4 kez fileleri sarstı.

Kaynak: DHA
TanzanyaNijeryaAfrikaFutbolSporSon Dakika

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