Taraftarı üzen karar! Milli voleybolcu Saliha Şahin, yuvası Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrıldı - Son Dakika
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Taraftarı üzen karar! Milli voleybolcu Saliha Şahin, yuvası Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrıldı

22.05.2023 23:08

1998 doğumlu milli voleybolcu Saliha Şahin, 4 sezondur formasını terlettiği Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrıldığını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi ve Sultanlar Ligi'nde final etabında şampiyonluğu kaybeden Eczacıbaşı Dynavit'te yaprak dökümü başladı. 4 sezondur Tigers formasıyla mücadele eden Saliha Şahin, kulübe veda etti.

Sürpriz karar! Milli voleybolcu Saliha Şahin, yuvası Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrıldı

"HER SANİYESİNDEN KEYİF ALDIM"

Saliha Şahin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dört yıl boyunca turuncu beyaz formayı giymek bir onurdu ve her saniyesinden keyif aldım! Bu bir veda değil, sonra görüşürüz! Şimdi önümde yeni bir mücadele var. Sizi yakında görmeyi umuyorum! Bir kez kaplan, her zaman kaplandır" ifadelerine yer verdi.

Sürpriz karar! Milli voleybolcu Saliha Şahin, yuvası Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrıldı

POLONYA YOLCUSU

Genç smaçörün yeni rotası Polonya oluyor. Milli voleybolcu, Chemik Police forması giyecek. Saliha'nın ayrılık kararı Eczacıbaşı taraftarlarını hayli üzdü.

Sürpriz karar! Milli voleybolcu Saliha Şahin, yuvası Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrıldı
Sürpriz karar! Milli voleybolcu Saliha Şahin, yuvası Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrıldı
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Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarı üzen karar! Milli voleybolcu Saliha Şahin, yuvası Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftarı üzen karar! Milli voleybolcu Saliha Şahin, yuvası Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrıldı - Son Dakika
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