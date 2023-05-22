Taraftarı üzen karar! Milli voleybolcu Saliha Şahin, yuvası Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrıldı

Erdoğan'ın PKK iddiası Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi! Tepkisi hiç olmadığı kadar sert

Şampiyonlar Ligi ve Sultanlar Ligi'nde final etabında şampiyonluğu kaybeden Eczacıbaşı Dynavit'te yaprak dökümü başladı. 4 sezondur Tigers formasıyla mücadele eden Saliha Şahin, kulübe veda etti.

"HER SANİYESİNDEN KEYİF ALDIM"

Saliha Şahin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dört yıl boyunca turuncu beyaz formayı giymek bir onurdu ve her saniyesinden keyif aldım! Bu bir veda değil, sonra görüşürüz! Şimdi önümde yeni bir mücadele var. Sizi yakında görmeyi umuyorum! Bir kez kaplan, her zaman kaplandır" ifadelerine yer verdi.

POLONYA YOLCUSU

Genç smaçörün yeni rotası Polonya oluyor. Milli voleybolcu, Chemik Police forması giyecek. Saliha'nın ayrılık kararı Eczacıbaşı taraftarlarını hayli üzdü.