Taraftarın ismini unuttuğu futbolcu Fenerbahçe\'den ayrılıyor

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Ağaçla kendini kamufle eden sigara kaçakçısı suda hareket edince yakayı ele verdi

Süper Lig devi Fenerbahçe'de uzun yıllardır forma giyen ancak Mourinho'nun gelmesiyle kadrodan kesilen Serdar Aziz için bomba bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcunun ara transfer döneminde imza atacağı takım belli oldu.

HİÇBİR TAKIMLA ANLAŞAMAMIŞTI

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Aziz'in yeni takımı şekilleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin sezon başında transfer görüşmeleri için izin verdiği tecrübeli stoper, yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamamış ve Fenerbahçe'de kalmıştı.

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

Süper Lig'den talipleri olan Serdar Aziz'in ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre Serdar Aziz, Kasımpaşa ile görüşme halinde. Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte 34 yaşındaki savunmacının lacivert-beyazlı kulübe imza atması bekleniyor.