Taraftarın tepkisi sonrası ''Hesabını kapattı'' denilmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili ve Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'nun sosyal medya hesabıyla ilgili ortaya atılan iddiaların perde arkası netleşti.

HESABI SPAM SALDIRISI SONUCU KAPATILDI

Sarı-kırmızılı ekibin Villarreal ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği hazırlık maçında taraftarlardan Başkan Dursun Özbek ve yönetimine transfer tepkisi gösterilmişti. Maçın ardından, Abdullah Kavukcu'nun sosyal medya hesabını kendisinin kapattığı yönünde sosyal medyada çeşitli haberler yer almıştı. Ancak Kavukcu'nun hesabını dondurmadığı ya da kapatmadı; hesabın siber bir spam saldırısı sebebiyle erişime kapandığı belirtildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Gelişmenin ardından harekete geçen sarı-kırmızılı kulübün iletişim ekibi, Instagram yönetimiyle iletişime geçerek hesabın tekrar aktif hale getirilmesi için gerekli resmi süreçleri başlattı. Yürütülen teknik çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hesabın kısa süre içinde yeniden erişime açılması bekleniyor.