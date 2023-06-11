Fanatik Galatasaray'lı aile yeni doğan bebeğine bu sezon takımın gol yükünü çeken Icardi'nin ismini verdi

Gösterdiği performansla Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mauro Icardi'ye duyulan sevgi sınır tanımıyor. Ankara'da yaşayan bir taraftar yeni doğan bebeğine Arjantinli yıldızın ismini verdi.
Sarı-kırmızılı renklere gönül veren Yasin ve Berfin çifti, yeni doğan bebeklerine Icardi'nin adını koydu. Sosyal medyada o anları paylaşan Yasin Korkmaz kısa sürede gündem oldu.
Sezon başında Galatasaray'a transfer olan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 26 maçta 23 gol atıp 8 de asist kaydetti. Arjantinli yıldız, bu performansıyla taraftarın sevgilisi oldu.
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