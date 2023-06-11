Fanatik Galatasaray'lı aile yeni doğan bebeğine bu sezon takımın gol yükünü çeken Icardi'nin ismini verdi - Son Dakika
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Fanatik Galatasaray'lı aile yeni doğan bebeğine bu sezon takımın gol yükünü çeken Icardi'nin ismini verdi

11.06.2023 15:59

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi'ye olan sevgi sınır tanımıyor. Ankara'da yaşayan bir taraftar, yeni doğan bebeğine Arjantinli yıldızın ismini verdi. Yasin ve Berfin çifti, sosyal medyada paylaştıkları bu anlarla kısa sürede gündem oldu. Icardi, bu sezon Galatasaray'da 24 lig maçında 22 gol atarak şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Gösterdiği performansla Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mauro Icardi'ye duyulan sevgi sınır tanımıyor. Ankara'da yaşayan bir taraftar yeni doğan bebeğine Arjantinli yıldızın ismini verdi.

BEBEĞİNE ICARDİ'NİN İSMİNİ VERDİ

Sarı-kırmızılı renklere gönül veren Yasin ve Berfin çifti, yeni doğan bebeklerine Icardi'nin adını koydu. Sosyal medyada o anları paylaşan Yasin Korkmaz kısa sürede gündem oldu.

Taraftar sınır tanımıyor! Yeni doğan bebeğine Süper Lig'in yıldızının ismini verdi

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 26 maçta 23 gol atıp 8 de asist kaydetti. Arjantinli yıldız, bu performansıyla taraftarın sevgilisi oldu.

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Son Dakika Spor Fanatik Galatasaray'lı aile yeni doğan bebeğine bu sezon takımın gol yükünü çeken Icardi'nin ismini verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fanatik Galatasaray'lı aile yeni doğan bebeğine bu sezon takımın gol yükünü çeken Icardi'nin ismini verdi - Son Dakika
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