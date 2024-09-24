Taraftarlar ateşi yaktı! Süper Lig devinde Anderson Talisca sesleri - Son Dakika
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Taraftarlar ateşi yaktı! Süper Lig devinde Anderson Talisca sesleri

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Fenerbahçe'de taraftarlar, Kadıköy'deki Galatasaray mağlubiyetinin ardından başkan Ali Koç ve yönetimini eleştiri yağmuruna tutmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Koç yönetimini bu kez de yapılmayan transferler üzerinden topa tuttu. Süper Lig'deki son 24 maçta 1 gol atabilen Szymanski'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçeliler, Aziz Yıldırım'ın sözlerini hatırlatarak Anderson Talisca transferinin gerçekleşmemesine tepki gösterdi.

24.09.2024 19:01
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Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı Kadıköy'de alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrasında başkan Ali Koç ve yönetimine tepkiler çığ gibi. Sarı-lacivertli taraftalar, bu kez de Koç yönetimini gerçekleşmeyen transferler üzerinden vurdu.

TALISCA ATEŞİNİ YAKTILAR

10 numara pozisyonunda oynayan Sebastian Szymanski'nin yetersiz kalması tepkilere yol açarken, taraftarlardan flaş bir hareket geldi. Sarı lacivertli taraftarlar, yönetime eleştirilerde bulunurken, transfer için de ateşi yaktı. Fenerbahçeliler, sosyal medya hesaplarından Anderson Talisca yangını başlattı. Jose Mourinho'nun veto ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını paylaşan taraftarlar, Brezilyalı yıldızın alınmamasına tepki gösterdi.

SZYMANSKI SINIFTA KALDI

Oynadığı son 24 Süper Lig maçının 22'sine ilk 11'de başlayan ve sadece 1 gol atan Sebastian Szymanski'nin yetersiz performansı da Talisca'nın gündeme gelmesinde büyük rol oynadı.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Bazı taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi yaptığı "Lukaku'yu Mourinho istiyor. Paulo Dybala ve Talisca da var, ayrıca Sörloth. Bunlardan ikisini halletsinler gerisini biz hallederiz" açıklamaları hatırlatarak alınmayan yıldızlar için yönetimi eleştirdi.

Taraftarlar ateşi yaktı! Süper Lig devinde Anderson Talisca sesleri

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Son Dakika Spor Taraftarlar ateşi yaktı! Süper Lig devinde Anderson Talisca sesleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser:
    Beşiktaşın eskileri renklilerin hayallerini süslüyor gidin kendiniz yıldız bulun uzak durun bizim Kartallardan 12 21 Yanıtla
  • tekin demir demir:
    ferhat totoşu nerde 13 7 Yanıtla
  • tekin demir demir:
    nerede bu ferhat damizligi 13 5 Yanıtla
  • Beyler Beyi:
    Acun mudur acurmudur nedir, Ali’nin yardakçılığını yapıp isteyip alamayacağımız futbolcu yok, hayal edemeyeceğiniz isimler gelecek dedi ne oldu. Nesri denen hanzoyu getirdiler tek iyi transfer Maximin. Allah kurtarsın bizi bu yalancılardan. 15 0 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Galatasaraylıyım. Ali Koç’un yerine transfer yapın . Getir İsmail Kartal’ı da en büyük ateşi yakarsın. Ah fener ah 9 2 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Morinho en büyük transfer diyordunuz. Çıksın oynasın ne duruyor . 8 1 Yanıtla
  • tekin demir demir:
    yorumumu yayinlamaktan acizsin gereksiz yandas medya 5 0 Yanıtla
  • said örücü:
    talisca nın uymadığı sistem olamaz, zamanında da jesus malı sorloth un sistemine uymadığını söylemişti şaka gibi kaçan furbolculara bak 3 1 Yanıtla
  • Muhammet Ali Doğan:
    Her sene birilerini alıp alıp deniyoruz. Bi de Talisca'yı alıp deneyelim ya tutarsa.. 3 1 Yanıtla
  • Almila Arya:
    senden daha rengarenk olanı var mı eser ferhat 1 0 Yanıtla
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