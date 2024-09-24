Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı Kadıköy'de alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrasında başkan Ali Koç ve yönetimine tepkiler çığ gibi. Sarı-lacivertli taraftalar, bu kez de Koç yönetimini gerçekleşmeyen transferler üzerinden vurdu.
10 numara pozisyonunda oynayan Sebastian Szymanski'nin yetersiz kalması tepkilere yol açarken, taraftarlardan flaş bir hareket geldi. Sarı lacivertli taraftarlar, yönetime eleştirilerde bulunurken, transfer için de ateşi yaktı. Fenerbahçeliler, sosyal medya hesaplarından Anderson Talisca yangını başlattı. Jose Mourinho'nun veto ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını paylaşan taraftarlar, Brezilyalı yıldızın alınmamasına tepki gösterdi.
Oynadığı son 24 Süper Lig maçının 22'sine ilk 11'de başlayan ve sadece 1 gol atan Sebastian Szymanski'nin yetersiz performansı da Talisca'nın gündeme gelmesinde büyük rol oynadı.
Bazı taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi yaptığı "Lukaku'yu Mourinho istiyor. Paulo Dybala ve Talisca da var, ayrıca Sörloth. Bunlardan ikisini halletsinler gerisini biz hallederiz" açıklamaları hatırlatarak alınmayan yıldızlar için yönetimi eleştirdi.
Son Dakika › Spor › Taraftarlar ateşi yaktı! Süper Lig devinde Anderson Talisca sesleri - Son Dakika
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