Taraftarlar ayağa kalktı! Alanyaspor'dan deplasmanda gol şov - Son Dakika
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Taraftarlar ayağa kalktı! Alanyaspor'dan deplasmanda gol şov

20.05.2023 21:51

Süper Lig'in 35'inci haftasında Alanyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini, 8 ve 16. dakikada Erencan Yardımcı, 65. dakikada Efthimis Koulouris, 90+3. dakikada Jure Balkovec attı.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Kayserispor ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin kazananı 4-0'lık skorla konuk ekip Alanyaspor oldu.

ERENCAN, DOUBLE YAPTI

Konuk ekip Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 16. dakikada Erencan Yardımcı, 65. dakikada Efthimis Koulouris, 90+3. dakikada Jure Balkovec kaydetti.

PUAN DURUMLARI

Deplasmanda Kayserispor'u farklı geçen Alanyaspor, bu galibiyetin ardından puanını 41'e yükseltti. Kayserispor 49 puanda kaldı.

Sanki Premier Lig! Alanyaspor'dan deplasmanda gol şov

GELECEK HAFTA

Spor Toto Süper Lig'de bir sonraki hafta Kayserispor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Alanyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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Kayserispor, Spor, Son Dakika

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