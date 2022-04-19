Taraftarlardan 3.lige yükselme maçına otobüs talebi - Son Dakika
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Taraftarlardan 3.lige yükselme maçına otobüs talebi

19.04.2022 09:17
Taraftarlardan 3.lige yükselme maçına otobüs talebi

Efelerli futbolseverler, Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nü 3. Lig'e yükselme maçlarında yalnız bırakmayacak.

Efelerli futbolseverler, Efeler 09 Spor Futbol Kulübü'nü 3. Lig'e yükselme maçlarında yalnız bırakmayacak. Burdur'da oynanacak karşılaşmalarda yeşil-beyazlı ekibe destek olmak isteyen taraftarlar, kentin önde gelen isimlerinden ve sivil toplum kuruluşlarından deplasman otobüsü talebinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta evinde oynadığı maçta Kemalpaşaspor'u 3-0 yenen Efeler 09 SFK, BAL 9. Bölge 3. Grup müsabakalarını şampiyon olarak noktalamış, 3. Lig'e yükselme yolunda play-off oynamaya hak kazanmıştı. Takımlarını desteklemek için Adnan Menderes Stadı'ndaki maçta tribünleri dolduran 7 bin Efelerli taraftar da şampiyonluğun kente gelmesine büyük katkı sağlamıştı. Efeler 09 SFK'nın üst lige yükselme yolcuğunda takımlarına yoldaşlık etmek isteyen taraftarlar, play-off müsabakalarının oynanacağı Burdur'a gitmek için ilçedeki dernek, vakıf ve iş insanlarından ulaşım desteği talep etti.

Yeşil-beyaza gönül verenler seslerini duyurmak için, "Kulübümüz 20 Nisan Çarşamba Günü sabah saat 9.00'da Bey Camii önünden otobüsler kaldıracak fakat bu şehir bu duyguya uzun zamandır hasret kaldı. Tribünleri tıklım tıklım doldurmak istiyoruz. Efeler'imizin önde gelen isimleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları bize ulaşımda destek olsunlar, biz de Efeler'in yükselmesine destek olalım. Bu çocuklar güzel bir iş çıkarıyorlar, onlara ve ilçemize borcumuzu ödememiz lazım" diye deplasman otobüsü temin edilmesi çağrıda bulundu.

Efeler Belediye ve Efeler 09 SFK Başkanı Mehmet Fatih Atay ise maç öncesinde taraftara seslendi. Başkan Atay, "18 hafta boyunca her şart altında takımlarının yanında olan böyle muhteşem taraftarlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Onlarla birlikte maç seyretmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bizi bunca zamandır destekledikleri gibi, son maçımızda oluşturdukları etkileyici havayla şampiyonluğu göğüslememizi sağladıkları gibi yükselme maçlarında da onları yanımızda görmek, sevincimize ortak etmek istiyoruz. Burdur'u Efeler'in renklerine boyamak için hepinizi birlikte yükselmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maçlarda birinci olan takım 3. Lig için bilet kesecek. Efeler temsilcisi ilk maçında 20 Nisan Çarşamba Günü Çiğli Belediyespor ile mücadele edecek. - AYDIN

Taraftarlardan 3.lige yükselme maçına otobüs talebi
Taraftarlardan 3.lige yükselme maçına otobüs talebi
Taraftarlardan 3.lige yükselme maçına otobüs talebi
Taraftarlardan 3.lige yükselme maçına otobüs talebi

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Play Off, Futbol, Burdur, Efeler, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taraftarlardan 3.lige yükselme maçına otobüs talebi - Son Dakika


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