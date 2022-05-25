Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı - Son Dakika
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Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı

25.05.2022 20:24

Geçmişte Galatasaray'da teknik direktörlük görevini üstlenen Jan Olde Riekerink'in CEO'luğunu yaptığı İskenderunspor, TFF 3. Lig Play-off finalinde Iğdır FK'yı yenerek TFF 2. Lig'e çıktı.

TFF 3. Lig Play-off finalinde Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink'in CEO'luğunu yaptığı İskenderunspor, Iğdır FK ile karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakanın normal süresi ve iki uzatma devresi 1-1 beraberlikle tamamladı. Seri penaltı atışları sonucu müsabakadan 7-6 galip ayrılan İskenderunspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.

Eski Galatasaraylı tarih yazdı! İskenderunspor, TFF 2. Lig'de
Jan Olde Riekerink

NORMAL SÜREDE DENGE BOZULMADI

15. dakikada Alagöz Holding Iğdır FK, öne geçti. Ceza sahasının solunda topla buluşan Muhammet Reis, topu penaltı noktasının önündeki Suat Kaya'ya çıkardı. Suat'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 41. dakikada İskenderunspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan serbest atışta kaleci Bayram Olgun'un yumrukladığı top, ceza sahasının sağında Enes Soy'un önünde kaldı. Enes'in şutunda top filelerle buluştu ve skor 1-1'e geldi.

Eski Galatasaraylı tarih yazdı! İskenderunspor, TFF 2. Lig'de

KAZANANI PENALTILAR BELİRLEDİ

Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 eşitlikle sona erdi. Seri penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük kuran İskenderunspor, adını TFF 2. Lig'e yazdırdı.

Eski Galatasaraylı tarih yazdı! İskenderunspor, TFF 2. Lig'de
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İskenderunspor TFF 2. Lig'de İskenderunspor TFF 2. Lig'de TFF 3. Lig Play-Off Final: İskenderunspor: 1 Iğdır FK: 1 TFF 3. Lig Play-Off Final: İskenderunspor: 1 Iğdır FK: 1

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Son Dakika Spor Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı - Son Dakika
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