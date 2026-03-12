Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro

Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid\'den Galatasaray\'a 110 Milyon euro
12.03.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in Galatasaray formasıyla büyük bir çıkış yakalayan Victor Osimhen için 80 ila 110 milyon euro arasında bir teklif hazırladığı iddia edildi.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen için Avrupa devleri harekete geçti. İspanyol basını, Real Madrid'in Nijeryalı golcüyü transfer listesinde ilk sıraya yazdığını ve sarı-kırmızılıların kapısını yüksek bir teklif ile çalmaya hazırlandığını duyurdu.

Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro

REAL MADRİD'İN YENİ HEDEFİ OSIMHEN

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle dikkat çeken Victor Osimhen, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin radarına girmeyi başardı. İspanyol transfer basınının önde gelen kaynaklarından Fichajes'te yer alan habere göre Real Madrid, hücum hattını güçlendirmek için Nijeryalı yıldızı en önemli adaylardan biri olarak belirledi.

Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro

Haberde, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de Osimhen transferine sıcak baktığı ve yıldız golcüyü gelecek sezonun en kritik hedeflerinden biri olarak değerlendirdiği ifade edildi.

110 MİLYON EURO'LUK DEV OPERASYON

İspanyol ekibinin bu transfer için ciddi bir bütçe hazırladığı belirtilirken Real Madrid'in Galatasaray'ın kapısını 80 ile 110 milyon euro arasında değişen bir bonservis teklifiyle çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bu rakamın gerçekleşmesi halinde Osimhen transferi Avrupa futbolunun en dikkat çeken hamlelerinden biri olabilir.

Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro

PREMIER LİG DEVLERİ DE TAKİPTE

Real Madrid'in yanı sıra İngiltere Premier Lig'inden bazı büyük kulüplerin de Victor Osimhen'i yakından takip ettiği ifade edildi. Yaz transfer döneminde Nijeryalı yıldız için Avrupa'da büyük bir teklif yarışının yaşanabileceği belirtiliyor. Galatasaray'ın ise yıldız golcüyü takımda tutmak için yoğun bir çaba göstermesi bekleniyor.

Victor Osimhen, Galatasaray, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı

12:57
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 13:19:32. #7.13#
SON DAKİKA: Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.