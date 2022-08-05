Tarsus Belediyesinden spora ve sporcuya destek - Son Dakika
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Tarsus Belediyesinden spora ve sporcuya destek

05.08.2022 17:07
Tarsus Belediyesinden spora ve sporcuya destek

Tarsus Belediye Meclisinde, Tarsus Belediyespor Kulübüne 400 bin liralık nakdi yardım gerçekleştirmesi maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Tarsus Belediye Meclisinde, Tarsus Belediye spor Kulübüne 400 bin liralık nakdi yardım gerçekleştirmesi maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Tarsus Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. 7 gündem maddesinin bulunduğu mecliste, faaliyetlerini aralıksız sürdürebilmesi için Tarsus Belediyespor Kulübüne 400 bin liralık nakdi yardım gerçekleştirmesi maddesi de görüşülerek karara bağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla her yıl binlerce öğrenciye kurs imkanı sunan Tarsus Belediyesi, kente yeni spor alanları kazandırırken, mevcut tesislerin de bakım ve onarımlarını eksiksiz sürdürüyor. Futbol, basketbol, voleybol, boks, karate, güreş, muaythai, wushu, kickboks, özel sporcular, triatlon, yüzme, tenis, atletizm ve jimnastik branşlarında faaliyet gösteren Tarsus Belediyespor Kulübü, kadın basketbol ve voleybol takımları olan Süper Amatör Ligde futbol takımı bulunan ve altyapısı itibariyle Çukurova Bölgesinde lisanslı ve performans oyuncuları ile rövanşta olan bir kulüp olarak çalışmalarına devam ediyor.

Çeşitli şampiyonlukları kente kazandırarak Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadelede eden Kadın Basketbol Takımı ve Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele etmiş ve tamamı alt yapıdan oluşan sporcuları ile Mersin'i temsil etme başarısına ulaşmış kadın voleybol takımları ile de başarılarını sürdüren Tarsus Belediyespor Kulübü, gençlerin uğrak noktası olma özelliği de taşıyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Tarsus Belediyesinden spora ve sporcuya destek - Son Dakika

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