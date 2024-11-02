Tarsus Kadın Basketbol'da İstikrar - Son Dakika
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Tarsus Kadın Basketbol'da İstikrar

Tarsus Kadın Basketbol\'da İstikrar

İlkem Yapı Tarsus, Bodrum Basketbol'u 104-89 mağlup ederek 6. haftada galibiyet aldı.

02.11.2024 16:26
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SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Murat Ciner, Abdullah Koputan, Caner Bahadır

İLKEM YAPI TARSUS: Ecem Erk 3, Sheppard 10, Heal 20, Elif Ertekin 10, Büşra Akgün 6, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 3, Alleyne 14, Ceyliz Beyza Altunpa 5, Hurt 33

BODRUM BASKETBOL: Thomas 10, Melis Gülcan 6, Traylor 23, Aslı Çil, Başak Gelalmaz, Pelin Derya Bilgiç 8, Juskaite 6, Gizem Tüzün 2, Yağmur Kübra Taşar, Li 34

1'İNCİ PERİYOT: 28-31

DEVRE: 50-54

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-73

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında İlkem Yapı Tarsus, sahasında Bodrum Basketbol takımını 104-89 yendi.

Kaynak: DHA

Basketbol, Bodrum, Tarsus, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tarsus Kadın Basketbol'da İstikrar - Son Dakika

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