Tartışma yaratan kare! Ne yapıyorsun Osimhen

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlığın ardından bu kez sosyal medyaya düşen fotoğrafıyla gündeme geldi.

HAVUZ BAŞINDAKİ FOTOĞRAF TARTIŞMA YARATTI

Kolu kırıldıktan sonra ameliyat olan Nijeryalı futbolcunun havuz kenarında verdiği pozun sosyal medyaya düşmesi kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

“TATİL Mİ YAPIYOR?” TARTIŞMASI

Bazı kullanıcılar Galatasaraylı yıldızın bu süreçte tatil yaptığı yönünde yorumlar yaparken, bazıları ise sakatlık sonrası daha dikkatli olması gerektiğini savundu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşımın ardından sosyal medya ikiye bölünürken, bir kesim görüntüyü normal karşıladı, diğer kesim ise tedavi sürecine vurgu yaptı.

GÖZLER TEDAVİ SÜRECİNDE

Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde olan Osimhen’in sahalara dönüş tarihi merak edilirken, ortaya çıkan bu görüntü tartışmaları da beraberinde getirdi.