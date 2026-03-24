Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Liverpool maçında yaşadığı sakatlığın ardından bu kez sosyal medyaya düşen fotoğrafıyla gündeme geldi.
Kolu kırıldıktan sonra ameliyat olan Nijeryalı futbolcunun havuz kenarında verdiği pozun sosyal medyaya düşmesi kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Bazı kullanıcılar Galatasaraylı yıldızın bu süreçte tatil yaptığı yönünde yorumlar yaparken, bazıları ise sakatlık sonrası daha dikkatli olması gerektiğini savundu.
Paylaşımın ardından sosyal medya ikiye bölünürken, bir kesim görüntüyü normal karşıladı, diğer kesim ise tedavi sürecine vurgu yaptı.
Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde olan Osimhen’in sahalara dönüş tarihi merak edilirken, ortaya çıkan bu görüntü tartışmaları da beraberinde getirdi.
Son Dakika › Spor › Tartışma yaratan kare! Ne yapıyorsun Osimhen - Son Dakika
