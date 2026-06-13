Tatvan Beşiktaş Türkiye İkincisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tatvan Beşiktaş Türkiye İkincisi

13.06.2026 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu, Türkiye finallerinde ikincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Doğu Anadolu Bölgesi şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılan Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu, 2014 doğumlu sporcuların mücadele ettiği organizasyonda büyük bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu.

Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu, yalnızca bölge şampiyonlarının katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla Türkiye ikinciliğini elde etti. Beşiktaş Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde düzenlenen ve Türkiye'nin farklı bölgelerinin şampiyonlarının mücadele ettiği organizasyona Doğu Anadolu Bölgesi şampiyonu olarak katılan Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu, grup aşamasından finale kadar sergilediği başarılı performansla dikkat çekerek Türkiye ikinciliği elde etti.

A Grubu'nda mücadele eden Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu, ilk maçında Nazilli Beşiktaş Futbol Okulu'nu 2-1 mağlup etti. İkinci karşılaşmada Samsun temsilcisiyle 1-1 berabere kalan Tatvan ekibi, grubun son maçında Gaziantep Beşiktaş Futbol Okulu'nu 3-1 yenerek grubunu 7 puanla lider tamamladı.

Grup lideri olarak yarı finale yükselen Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu, B Grubu lideri Çekmeköy Beşiktaş Futbol Okulu ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Tatvan temsilcisi adını finale yazdırdı.

Finalde Gaziantep Beşiktaş Futbol Okulu ile karşı karşıya gelen Tatvan ekibi, çekişmeli geçen mücadelede rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Gaziantep Beşiktaş Futbol Okulu Türkiye şampiyonu olurken, Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu organizasyonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Turnuvada Çekmeköy üçüncü, Ankara Çayyolu Beşiktaş Futbol Okulu ise dördüncü sırada yer aldı.

Karşılaşmalar, Beşiktaş Futbol Akademisi antrenörleri ile Beşiktaş Akademi Sorumlusu ve Beşiktaş A Takımı'nın eski teknik direktörü Serdar Topraktepe tarafından da yakından takip edildi.

Tatvan Beşiktaş Futbol Okulu'nun elde ettiği Türkiye ikinciliği, hem Tatvan'da hem de Bitlis genelinde büyük sevinçle karşılanırken, genç sporcuların başarısı geleceğe dair umut verdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Yerel Haberler, Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tatvan Beşiktaş Türkiye İkincisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’de acı olay: Baba evinde asılı bulundu, SMA hastası oğlunun cihazının fişi çekildi Kocaeli'de acı olay: Baba evinde asılı bulundu, SMA hastası oğlunun cihazının fişi çekildi
Kanada maçı öncesi Edin Dzeko’ya kötü haber Kanada maçı öncesi Edin Dzeko'ya kötü haber
Dizi final yaptı ünlü oyuncu Demet Özdemir tatile çıktı, teknenin fiyatı dudak uçuklattı Dizi final yaptı ünlü oyuncu Demet Özdemir tatile çıktı, teknenin fiyatı dudak uçuklattı
Fenerbahçe’ye sürpriz çağrı: Oosterwolde’yi bize satın Fenerbahçe'ye sürpriz çağrı: Oosterwolde'yi bize satın
ABD’ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül
Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

19:01
Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu
Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu
17:17
2026-2027 eğitim öğretim takvimi belli oldu
2026-2027 eğitim öğretim takvimi belli oldu
17:12
Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
16:55
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi
16:48
İran: Mutabakat yarın olmasa da önümüzdeki günlerde imzalanabilir
İran: Mutabakat yarın olmasa da önümüzdeki günlerde imzalanabilir
16:07
Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu
Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 20:15:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Tatvan Beşiktaş Türkiye İkincisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.