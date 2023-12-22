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Tatvan Muaythai Takımı Uluslararası Turnuvaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Tatvan Muaythai Takımı Uluslararası Turnuvaya Hazırlanıyor

Bitlis'in Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Muaythai Takımı, Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenecek olan Uluslararası Muaythai Dostluk Turnuvası'na katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan toplam 75 sporcu katılacak olan turnuvada Tatvanlı sporcular da derece elde etmeyi hedefliyor.

Tatvan Muaythai Takımı Uluslararası Turnuvaya Hazırlanıyor
22.12.2023 - 16:00,
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Bitlis'in Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Muaythai Takımı, 3 ülkeden sporcuların katılımıyla Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenecek olan Uluslararası Muaythai Dostluk Turnuvasına hazırlanıyor.

Bulanık Kaymakamlığı tarafından 23 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek olan turnuvaya Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan toplam 75 sporcu katılım sağlayacak. Tatvanlı sporcuların da katılım sağlayacağı turnuva için sayılı günler kaldı. Antrenörleri Ömer Uğur eşliğinde turnuvaya hazırlanan Tatvanlı sporcular, turnuvada derece elde etmeyi hedefliyor.

Düzenlenecek turnuva için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten Takım Antrenörü Ömer Uğur, turnuvaya Tatvan'dan 10'u erkek, 3'ü kadın olmak üzere toplam 13 sporcu ile katılım sağlayacaklarını ifade etti. Yapılan organizasyonun bölge adına önemli bir organizasyon olacağını kaydeden Uğur, katılım sağlayacak sporcuların yılın son organizasyonuna hazır olduğunu belirtti. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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