Tavşanlı'dan 4 Karateci Dünya Şampiyonası'na Katılıyor - Son Dakika
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Tavşanlı'dan 4 Karateci Dünya Şampiyonası'na Katılıyor

Tavşanlı\'dan 4 Karateci Dünya Şampiyonası\'na Katılıyor

Tavşanlı'dan 4 karateci, 9-13 Ekim'de İtalya'daki Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

07.10.2024 10:17
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden 4 karateci, İtalya'da 9 Ekim'de başlayacak 13. Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'na katılacak.

Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü ve antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı ile çalışmalarına devam eden Elizan Sağlam, Beril Nil Yüksek, Nimet Berra Karakuzu ve Asiye Irmak Atılgan, 9-13 Ekim'de İtalya'nın Venedik şehrinde 113 ülkeden 1995 sporcunun katılımıyla düzenlenecek şampiyonada milli takımdaki arkadaşlarıyla Türkiye'yi temsil edecek.

Kocaeli Olimpik Hazırlık Merkezi'ndeki kampta yaklaşık 2 aydır hazırlıklarını sürdüren sporcular, Ümit-Genç Kadın Takımı kata kategorisinde 9 Ekim Çarşamba günü müsabakalara çıkacak.

Sporcuları büyük turnuva öncesi kampta ziyaret eden antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı, başarılar diledi.

Tavşanlılı milli karateciler ise Türkiye'yi, Tavşanlı'yı temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, dünya şampiyonasında başarılı olmak için var güçleriyle mücadele edeceklerini vurguladı.

Sporcular, desteklerinden dolayı antrenör Alımcı başta olmak üzere yardımcı antrenörlere, ailelerine, okul yöneticilerine, öğretmenlerine ve kendilerini her zaman destekleyen Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin'e teşekkür etti.

Elizan Sağlam, Beril Nil Yüksek, Nimet Berra Karakuzu ve Asiye Irmak Atılgan, 2022-2024 yıllarında kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu ve milli sporcu olarak önemli başarılara imza attı. Sporcular, Türkiye'yi İtalya, Karadağ, İsviçre ve Slovenya'da milli takım kadrosunda yer alarak temsil edip önemli başarılar kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tavşanlı'dan 4 Karateci Dünya Şampiyonası'na Katılıyor - Son Dakika

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