Tavşanlı Sporcuları Türkiye Şampiyonasında Başarılı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tavşanlı Sporcuları Türkiye Şampiyonasında Başarılı Oldu

Tavşanlı Sporcuları Türkiye Şampiyonasında Başarılı Oldu

Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Türkiye dereceleri elde etti. Yiğit Kunt Ümit Erkek 63 Kg Ferdi Kumite'de üçüncü, Beril Nil Yüksek ve Elizan Sağlam da Ümit Kadın Ferdi Kata'da üçüncü olarak kürsüye çıktılar. Ayrıca milli takım seçmelerinde de başarılı olan sporcular, İtalya'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandılar.

20.08.2024 15:53  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Sivas'taki şampiyonaya katılan sporcular Türkiye dereceleri elde ettiler.

15-18 Ağustos 2024 Tarihleri arasında, Sivas'ta 1850 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübünden Yiğit Kunt Ümit Erkek 63 Kg Ferdi Kumite'de Türkiye üçüncüsü, Beril Nil Yüksek ve Elizan Sağlam da Ümit Kadın Ferdi Kata da Türkiye üçüncüsü olarak kürsüyü paylaştılar.

Pazar günü 9-13 Ekim 2024 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan dünya şampiyonası için milli takım seçmesi yapıldı. Seçmede Beril Nil Yüksek, Asiye Irmak Atılgan, Nimet Berra Karakuzu ve Elizan Sağlam'dan oluşan kadın kata takımı seçmeleri kazanarak milli takıma seçildiler. Yine aynı seçmede Yiğit Kunt ve Beril Nil Yüksek ferdi kategoride seçme ikincisi, Elizan Sağlam ise seçme üçüncüsü oldu . - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Milli Takım, Tavşanlı, Türkiye, İtalya, Dünya, Sivas, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tavşanlı Sporcuları Türkiye Şampiyonasında Başarılı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 Ankara’da orman yangını Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı
14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
14:16 Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe Akrabalar gözaltında Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
11:33 Putin, Çeçenistan’da kendisine hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i öptü Putin, Çeçenistan'da kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i öptü
07:57 Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
01:16 Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 16:09:36. #1.13#
SON DAKİKA: Tavşanlı Sporcuları Türkiye Şampiyonasında Başarılı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement