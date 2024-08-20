Tavşanlı Sporcuları Türkiye Şampiyonasında Başarılı Oldu

Spor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Sivas'taki şampiyonaya katılan sporcular Türkiye dereceleri elde ettiler.

15-18 Ağustos 2024 Tarihleri arasında, Sivas'ta 1850 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübünden Yiğit Kunt Ümit Erkek 63 Kg Ferdi Kumite'de Türkiye üçüncüsü, Beril Nil Yüksek ve Elizan Sağlam da Ümit Kadın Ferdi Kata da Türkiye üçüncüsü olarak kürsüyü paylaştılar.

Pazar günü 9-13 Ekim 2024 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan dünya şampiyonası için milli takım seçmesi yapıldı. Seçmede Beril Nil Yüksek, Asiye Irmak Atılgan, Nimet Berra Karakuzu ve Elizan Sağlam'dan oluşan kadın kata takımı seçmeleri kazanarak milli takıma seçildiler. Yine aynı seçmede Yiğit Kunt ve Beril Nil Yüksek ferdi kategoride seçme ikincisi, Elizan Sağlam ise seçme üçüncüsü oldu . - KÜTAHYA