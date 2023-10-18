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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cedi Osman'ın milli formayı giymek istemediğini açıkladı - Son Dakika

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cedi Osman'ın milli formayı giymek istemediğini açıkladı

Son Güncelleme: 18.10.2023 14:27

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA'de San Antoino Spurs forması giyen Cedi Osman'ın A Milli Basketbol Takımı'nda oynamak istemediğini açıkladı.

Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu çarpıcı bir açıklamada bulundu. Türkoğlu, Cedi Osman'ın milli formayı giymek istemediğini söyledi.

"KİMSEYİ BURAYA ZORLA GETİREMEYİZ"

Türkoğlu yaptığı açıklamada, "Bizim yanımıza gelip, milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Biz de o süreçten sonra kimseyi buraya zorla getirmeyiz. Hiçbir sakatlığı olmayıp, milli takımda neden oynamak istemediklerini onlara sormak gerek." ifadelerini kullandı.

"BİZİ KADRO ANLAMINDA EKSİK NOKTAYA GETİRDİLER"

Türkoğlu ayrıca, "Bizim sorumluluğumuz en iyi 12 kişiyi belirlemek içindir. Gerek 2 devşirme arkadaşımız, gerek de Cedi'nin olmaması bizi kadro anlamında eksik noktaya getirmiştir ama fırsatlar yeni genç arkadaşlara doğmuştur." dedi.

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Son Dakika Spor TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cedi Osman'ın milli formayı giymek istemediğini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cedi Osman'ın milli formayı giymek istemediğini açıkladı - Son Dakika
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