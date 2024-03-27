TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, NCAA\'dan menfaat sağlayamamanın rahatsızlık verici olduğunu söyledi

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, kulüplerin Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) takımlarına giden genç oyunculardan menfaat sağlayamamasının rahatsızlık verici olduğunu söyledi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Wyndham Grand Levent Otel'de düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası kura çekiminin ardından basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) giden oyuncular için kulüplerin belli miktarda ödemeler aldığını hatırlatan Hidayet Türkoğlu, "Belli bir emek verildikten sonra kulübe de bir şekilde destek sağlanıyor. Ancak kolej anlamında yaşanan bir süreç var. Genç yaşta belli bir noktaya kadar getirildikten sonra çocukların koleje gitmesi, kulüplerin motivasyonunu olumsuz anlamda etkiliyor. Bu konuyu daha iyi noktaya nasıl getiririz diye çalışmalarımız sürüyor. NCAA'in bir anda ortaya çıkıp kafaları karıştıran işlere girmesi bizi de rahatsız ediyor. Oyuncuların NBA'e gitmesini, kulüpler başta olmak üzere herkes ister. Ancak oyuncuların koleje gidip, kulüplerin bundan bir menfaat elde edememesi onları sıkıntıya sokuyor. Yapacağımız görüşmelerle bu süreç daha doğru bir yola girecektir. Kimse bundan memnun değil." ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu, Avrupa basketbolundaki yoğun maç temposuyla ilgili gelen soru üzerine ise "NBA'de ve milli takımda 12 ayın 11'ini 15-16 yıl oynamış biri olarak bunun sporcu açısından yorucu olduğunu söyleyebilirim. Ancak yaşadığınız heyecan, bazen o yorgunluğu unutmanıza neden olabiliyor. Dünyada basketbol ve ekonominin gelişmesinden dolayı bütün kadrolar artık çok donanımlı ve güçlü. Avrupa'daki seyahatler biraz yorucu olabiliyor. Avrupa'da kulüplerin de güçlenmesiyle bunun da daha iyi noktaya geldiğini görüyoruz. Haftada neredeyse üç maç noktasına gelindi. Bu konuda başı çeken her zaman NBA olmuştur. Bazen 5 gecede 4 maç oynadığımız süreçler oluyordu. Ancak Avrupa'nın artık kadro genişliği ve oyuncu kalitesi olarak bu dengeyi yakaladığını düşünüyorum." diye konuştu.

Zagklis: "Genç oyuncuların en üst seviyede oynamalarını sağlamaya çalışıyoruz"

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, genç oyuncuların gelişimi için önemli bir bütçe ayırdıklarını ifade etti.

Genç basketbolcuların gelişimini sağlamak için FIBA bünyesindeki üye federasyonlarla iş birliği halinde olduklarını kaydeden Zagklis, "Avrupa basketbolunda bir piramit sistemimiz var. Genç oyuncuların en üst seviyede oynamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kulüplerin ve oyuncuların ücretlerini hak ettikleri boyutta almalarını ve ücretlendirme sisteminin doğru şekilde çalışmasını amaçlıyoruz. Genç oyuncuların gelişimi için çok önemli bütçe ayrıldığını söylemeliyim. NBA, dünyanın en önde gelen basketbol ligi. Transfer sürecinde kulüplerin hak ettiği paraları alabilmeleri ve oyuncuların doğru koşullarda bu liglere gidebilmeleri için çeşitli anlaşmalar yapılması gerekiyor. NBA ve NCAA temsilcileriyle görüşmeler yapıyoruz. Yakından takip ettiğimiz bu konunun ele alınması gereken bir sorun olduğunu eklemek isterim. Bir yandan da kapıların oyunculara kapanmayacağı şekilde çözüm bulunması gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Garbajosa: "Basketbol Gelişim Merkezi, artık bitme aşamasında olan olağanüstü bir merkez"

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen gelişim merkezinin genç yeteneklerin yetişmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ise "Basketbol Gelişim Merkezi, artık bitme aşamasında olan olağanüstü bir merkez. Hem FIBA hem de FIBA Avrupa'nın takviminde çok önemli organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Bir takvim yılında 16 organizasyonun gerçekleştirilmesi söz konusu. Bu çerçevede de çok büyük yoğunluk yaşıyoruz. FIBA Avrupa olarak özel çalışmalar yapıyoruz. Basketbola ciddi yatırımlar yapılıyor. FIBA'dan aldığımız destek çok önemli. En son yapılan genel kurul toplantısında da bu desteğin artırılarak sürdürüleceğine dair karar çıkması bizim için sevindirici." şeklinde konuştu.