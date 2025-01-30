Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftası sona erdi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Konya Büyükşehir Belediyespor- MKE Ankaragücü İkon Menkul: 90-88
Çayırova Belediyesi- Gaziantep Basketbol: 57-75
Ligin 22. haftasında oynanması gereken Bandırma Bordo Basketbol-Kapaklıspor ve Finalspor- Trabzonspor maçları ise ertelendi.
Son Dakika › Spor › TBL 22. Hafta Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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