TBL 30. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 30. haftası yapılan 4 maçla başladı.
Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
Darüşşafaka Lassa-Fenerbahçe Koleji RAMS: 92-82
Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor: 79-86
iLab Basketbol-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol: 85-91
Balıkesir Büyükşehir Belediyspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol: 98-94
