Team Paribu'dan 23 Nisan Coşkusu - Son Dakika
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Spor

Team Paribu'dan 23 Nisan Coşkusu

Team Paribu\'dan 23 Nisan Coşkusu

Team Paribu, 23 Nisan'da Hatay ve Kahramanmaraş'ta spor tesislerinde çocuklarla buluştu.

24.04.2025 13:19
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PARİBU'NUN Türkiye'de spor kültürünün gelişimine katkı sağlama hedefiyle kurduğu Team Paribu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay ve Kahramanmaraş'ta inşa ettiği çok amaçlı spor tesislerinde, öğrencilerle buluştu.

İhtiyaç Haritası koordinasyonunda Hatay ve Kahramanmaraş'ta inşa edilen ve 2024'te kullanıma açılan iki Team Paribu spor alanını ziyaret eden Team Paribu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı öğrencilerle birlikte yaşadı.

'ANTRENÖRLER EŞLİĞİNDE DANS GÖSTERİLERİ, ETKİNLİKLER VE OYUNLAR DÜZENLENDİ'

22 Nisan'da, Kahramanmaraş'taki İhtiyaç Haritası Konteyner Yaşam Alanı'nda yer alan spor alanını ziyaret eden Team Paribu; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı iki yıldır alanda görev yapan antrenörlerin eşliğinde, öğrencilerin hazırladığı dans gösterileriyle karşıladı. Kahramanmaraş'taki etkinlikler, oyunlarla ve farklı spor branşlarındaki atölyelerle devam etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Hatay'daki spor alanına da taşıyan marka, buradaki çocuklar ve gençlerle bir araya geldi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Team Paribu,'nun İhtiyaç Haritası iş birliğiyle yürüttüğü Team Paribu Seninle Afet Bölgesi Spor Alanları Projesi kapsamında afet bölgesindeki çocuk ve gençlerin 'sporla iyileşmesine' katkı sağlamak için Hatay ve Kahramanmaraş'ta çok amaçlı spor alanları inşa etmişti. Hatay'da 400, Kahramanmaraş'ta 250 çocuk ve gencin, antrenörler eşliğinde düzenli spor yapma imkanı bulabildiği spor alanları, kurumun spora erişimi artırmaya yönelik çalışmalarının somut örnekleri arasında yer aldı.

Türkiye'de spor kültürünün geleceğine katkı sağlamak amacıyla Paribu tarafından kurulan Team Paribu, Team Paribu Seninle projesiyle 2022'den bu yana 44 şehirde, 102 okulda, 39.400'den fazla öğrencinin 27.127 spor malzemesi ihtiyacını karşıladı. Bu açıdan çocuk ve gençlere spor sevgisi aşılamakla kalmayan, aynı zamanda ihtiyaç duyulan spor ekipmanlarını da temin ederek çocukların ve gençlerin hayatlarında spora daha çok yer açmalarını sağlayan Team Paribu, 6 Şubat depremlerinden sonra sporun iyileştirici gücüne olan inancıyla odak noktasını deprem bölgesine çevirdi. Ağustos 2023'te hayata geçirilen Team Paribu Seninle Afet Bölgesi Spor Alanları Projesi'yle kalıcı spor alanları inşa eden Team Paribu, afet bölgesindeki çocukların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor."

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Kaynak: DHA

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