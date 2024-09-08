TED Open\'da Dzumhur Şampiyon Oldu

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İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün (TED) ev sahipliğinde düzenlenen QNB Finansbank İstanbul Challenger 76. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nda şampiyon belli oldu. Turnuvanın tek erkekler finalinde şampiyon Bosna Hersekli tenisçi Damir Dzumhur oldu.

QNB Finansbank İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası tamamlandı. 'QNB Finansbank'ın isim ve 'Hilton İstanbul Maslak' resmi konaklama sponsorluğunda 1-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvanın tek erkekler finalinde şampiyon Bosna Hersekli tenisçi Damir Dzumhur oldu. Şampiyon tenisçi Damir Dzumhur, maçta rakibi Hamad Medjedovic'i 6-4 ve 6-2'lik skorlarla 2-0 mağlup etti. Damir Dzumhur şampiyonluk ödülünü QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un elinden aldı.

Final öncesinde dünyaca ünlü eski tenisçiler Mansour Bahrami ve Younes El Aynaoui ile birlikte Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve ITF Tenis Masters Kategori Dünya 8 No'su Nejat Müldür'ün mücadele ettiği bir gösteri maçı düzenlendi. QNB Finansbank İstanbul Challenger 76. TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nda çift erkekler finalinde şampiyon Yankı Erel- Aleksandre Bakshi ikilisi oldu. Yankı Erel turnuvanın 76 yıllık tarihinde ilk kez şampiyon olan Türk sporcu olma ünvanını kazandı. Yankı Erel- Aleksandre Bakshi ikilisi finalde August Holmgren-Johannes Ingildsen çiftini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Turnuva, dünya sıralamasında ilk 200 içerisinde yer alan tenisçilerden 50'sini ağırladı. İstanbul'da 'Qnb Finansbank İstanbul Challenger 76'ncı Ted Open' Tenis Turnuvası final maçı gerçekleşti. 'Qnb Finansbank İstanbul Challenger 76'ncı Ted Open' Tenis Turnuvası'nda gösteri maçında, Mansour Bahrami, Younes El Aynaoui, Cengiz Durmuş, Ömer Aras, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı&TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, Nejat Müldür, Erhan Oral, Alaaddin Karagöz, Yavuz Erkangil ve Engin Kratzer yer aldı.

'BU TURNUVADAN, DÜNYANIN İLK 10'UNDA YER ALAN TENİSÇİLER GEÇTİ'

Turnuvanın gösteri maçında oynayan QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, "Bu çok önemli ve köklü bir turnuva. Biz banka olarak 3 yıldır bu turnuvayı destekliyoruz. Geçen yıl final maçına çok büyük bir katılım gerçekleşti. Bugün de aynı katılımı bekliyoruz. Burada çok güzel gelişmeler yaşanıyor. Dünyanın ilk 200'ünde yer alan oyuncular bu turnuvada rekabet ediyorlar. Onların içeresinden de başarılı olanlar daha da yükseliyor. Geçmişte bu turnuvadan, dünyanın ilk 10'unda yer alan tenisçiler geçti. Bu bakımdan çok anlamlı bir turnuva oluyor. 76 yıldır yapılıyor olması da son derece önemli. Belki de ülkemizde tenisin en ikonik olduğu ve tarih açısından en değerli turnuvalarından bir tanesine şahitlik ediyoruz" dedi.

'GÜZEL BİR TENİS GÜNÜ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Tenisi her geçen gün çok daha fazla severek oynadığını söyleyen Aras, "Tenise 48 yaşında başladım son 20 senedir oynuyorum. Burada bir gösteri maçı yapacağız. Bugün bizimle meşhur tenisçi Bahrami oynayacak. Bahrami tenisin içinde olan çok özel bir kişilik, kendisi tenisi büyük bir akrobasi haline getirmiş. Çok keyifli vuruşları ve teknikleri var. Seyircilere de çok keyifli anlar yaşatıyor. Kendisiyle kısa bir maç yapacağız. Arkasından eski Türkiye şampiyonları da kendi arasında bir gösteri maçı yapacaklar. Bugün 75 yaş üstü ve Türkiye'nin en değerli tenisçilerinden olan Nejat Müldür de bize katılacak. Böyle keyifli bir gösteri maçının ardından turnuvanın esas final maçı oynanacak. Güzel bir tenis günü olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

76 YILLIK TURNUVADA İLK KEZ BİR TÜRK TENİSÇİ ŞAMPİYON OLDU

Türkiye'de tenise olan ilginin çok fazla arttığını belirten Aras, "Tenis oynayabilmek için kortları lazım ve kort sayılarında büyük bir artış var. Ben yaz aylarında Bodrum'a gittiğim için biliyorum. Uzun yıllar önce Bodrum'da çok az sayıda kort yer alıyorken, bugün her tarafa kort yayılmış durumda. Gençler de tenise çok merak sardı. Bu da tenisin gelişimini önemli derecede etkiliyor. Bugün düzenlenen 76 yıllık turnuvayı hiçbir zaman Türk bir tenisçi kazanamadı ama dün ilk kez çiftler erkeklerde Yankı Erel şampiyon oldu. Bu durumu tenisin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirebiliriz. Bu turnuvaların tenise katkısını da böylece görmüş oluyoruz" diye konuştu.