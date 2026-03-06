Tedesco hakkında taraftarın içine su serpen haber - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tedesco hakkında taraftarın içine su serpen haber

Haberin Videosunu İzleyin
Tedesco hakkında taraftarın içine su serpen haber
06.03.2026 17:29  Güncelleme: 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tedesco hakkında taraftarın içine su serpen haber
Haber Videosu

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takımla yeniden buluştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'dan sevindiren haber geldi. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle takımdan uzak kalan İtalyan çalıştırıcı, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi.

TEDAVİ SÜRECİ SONRASI TAKIMLA BULUŞTU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sağlık sorunları nedeniyle bir süredir takımın başında yer alamayan Domenico Tedesco, tedavi sürecinin ardından yeniden tesislere döndü. Deneyimli teknik adamın Samandıra'da futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldiği öğrenildi.

Fener taraftarın içine su serpen haber

GÖZLER SAHAYA DÖNÜŞÜNDE

Rahatsızlığı nedeniyle son maçlarda kulübede yer alamayan Tedesco'nun önümüzdeki karşılaşmalarda takımın başında olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

Domenico Tedesco, Fenerbahçe, Samandıra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tedesco hakkında taraftarın içine su serpen haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • xgcm5ym4rh xgcm5ym4rh:
    videoda kar yağıyor görünüyor eski görüntüyü servis etmişler resmen algıya bak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu
FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Bonservisinde indirim Hakan Çalhanoğlu Inter’i dize getirdi Bonservisinde indirim! Hakan Çalhanoğlu Inter'i dize getirdi
İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA’larla hedef alındı İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA'larla hedef alındı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi NBC’ye konuştu: Kara işgaline hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi NBC'ye konuştu: Kara işgaline hazırız
İngiltere resmen duyurdu: Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan fırlatılmadı İngiltere resmen duyurdu: Kıbrıs'taki üssü vuran dron İran'dan fırlatılmadı
Bundan sonra ne olacak İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi

17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
17:04
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:26
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 18:41:37. #7.13#
SON DAKİKA: Tedesco hakkında taraftarın içine su serpen haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.