Tedesco hakkında taraftarın içine su serpen haber

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'dan sevindiren haber geldi. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle takımdan uzak kalan İtalyan çalıştırıcı, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi.

TEDAVİ SÜRECİ SONRASI TAKIMLA BULUŞTU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sağlık sorunları nedeniyle bir süredir takımın başında yer alamayan Domenico Tedesco, tedavi sürecinin ardından yeniden tesislere döndü. Deneyimli teknik adamın Samandıra'da futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldiği öğrenildi.

GÖZLER SAHAYA DÖNÜŞÜNDE

Rahatsızlığı nedeniyle son maçlarda kulübede yer alamayan Tedesco'nun önümüzdeki karşılaşmalarda takımın başında olup olmayacağı ise merak konusu oldu.