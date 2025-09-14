Tedesco: 'İkinci golü atmak çok önemli' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tedesco: 'İkinci golü atmak çok önemli'

14.09.2025 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Tedesco, oyuncuların çabasını vurguladı.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Oyuncularım bugün her şeyi denediler. Bugün bir numara maçın sonucuydu. İki numara ise oyuncuların saha içinde her şeyi uygulamalarıydı. Bazen 1 kişi fazla oynamak o kadar da kolay değildir. Bazen 11'e 11 oynamak daha kolaydır. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirerek golleri atmamız gerekiyor. İkinci golü atmak çok önemli. Atamadığınız zaman rakip cesaretleniyor" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco değerlendirmelerde bulundu. Bazen 1 kişi fazla oynamanın kolay olmadığını dile getiren Domenico Tedesco, "Bence maça gergin başladık. Bu maçın sonucunun bizim üzerimizde baskıyı var gibiydi. Bu sebepten çok fazla top kaybettik. Topu daha iyi tutmamız gerekiyor. Bu maçtan önce 1 gün hücum 1 gün savunma ve 1,5 gün duran top çalıştık. Oyuncularım bugün her şeyi denediler. Bugün bir numara maçın sonucuydu. İki numara ise oyuncuların saha içinde her şeyi uygulamalarıydı. Bazen 1 kişi fazla oynamak o kadar da kolay değildir. Bazen 11'e 11 oynamak daha kolaydır. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirerek golleri atmamız gerekiyor. İkinci golü atmak çok önemli. Atamadığınız zaman rakip cesaretleniyor" ifadelerini kullandı.

'10 KORNERDEN 1 GOL BULABİLSEYDİK HOŞ VE GÜZEL OLURDU'

10 korner kullanmaları ve buradan 1 gol bulsalar güzel olacağına değinen Tedesco, "Çok fazla korner atışı oldu. Bu konuda daha iyisini yapabiliriz. Duran top çalışma fırsatımız çok fazla olmadı. Ama bazen rakip de iyi savunabilir. Trabzonspor çok iyi bir takım. Onuachu'yu savunmak kolay değil. Savunma hattımız iyi bir iş çıkardılar. 10 kornerden 1 gol bulabilseydik hoş ve güzel olurdu" sözlerini sarf etti.

Sebastian Szymanski ve yeni transfer Marco Asensio hakkında değerlendirmelerde bulunan 40 yaşındaki teknik adam,"Bir yüzde vermesi zor ama yapmamız gereken çok işimiz var. Çok çalışmamız gerekiyor. Bu takımın potansiyeli var. Sebastian kendisini rahat hissediyor. 8, 10 ve kanat pozisyonunda oynatabiliyorum. İkinci yarıda değiştirdik. Nerede oynarsa oynasın hatlar arasına gelerek topla buluşmayı seven bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu ve biz de onu kaleye yakın oynatmak istiyoruz. Marco son maçını mayıs ayının sonunda oynamıştı. Uzun bir zaman var. İdmanlar ve maçın şiddeti aynı olmuyor. Maç temposu çok farklı oluyor. Yavaş yavaş onu hazır duruma getireceğiz. Takım olarak onun hazır olmasına ihtiyacımız var. Asla salakça ve çılgınca şeyler yapmayacağız. Adım adım ilerleyeceğiz" sözlerini sarf etti.

'SAMANDIRA'DA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Yoğun maç takvimi sebebiyle tesislerde kalmaya devam edeceklerini aktaran Tedesco, "Samandıra'da kalmaya devam edeceğiz. Çarşamba günü ve hafta sonu maçımız var. Şu an oradan çıkmanın bir imkanını görmüyorum. Kendimizi orada iyi hissediyoruz. Aynı zamanda yemekler de çok iyi" şeklinde konuştu.

'STADYUM HARİKAYDI, TARAFTARLARIMIZ SÜPERDİ'

Maçtaki atmosferden bahseden Tedesco, "Stadyum harikaydı, taraftarlarımız süperdi. Hakemler çok iyiydi. Her şey çok üst seviyeydi. Süper Lig'de ilk maçımdı. Bir ülkeye gelin ve o ülkeyi görün derim. Burada iyi takımlar ve güzel bir atmosfer var. Ben kararımı veririm ve maçı kazanamazsak siz de beni eleştirebilirsiniz" dedi.

Domenico Tedesco sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bence hakemler iyi bir iş çıkarttılar. Bütün bu atmosfere rağmen ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Golden önce verilen faul çok netti. Hiçbir şüphe yok. Maç içerisinde odakları yüksekti ve atmosferi umursamadan kararlar verdiler."

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tedesco: 'İkinci golü atmak çok önemli' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak
“Borcum var“ diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti "Borcum var" diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti
Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı
Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı
Göçük altında kalan iki işçiden biri 25 saat sonra kurtarıldı Göçük altında kalan iki işçiden biri 25 saat sonra kurtarıldı
Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı

22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:13
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
20:17
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 22:49:23. #7.12#
SON DAKİKA: Tedesco: 'İkinci golü atmak çok önemli' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.