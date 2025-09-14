Tedesco: 'İkinci golü atmak çok önemli'

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Oyuncularım bugün her şeyi denediler. Bugün bir numara maçın sonucuydu. İki numara ise oyuncuların saha içinde her şeyi uygulamalarıydı. Bazen 1 kişi fazla oynamak o kadar da kolay değildir. Bazen 11'e 11 oynamak daha kolaydır. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirerek golleri atmamız gerekiyor. İkinci golü atmak çok önemli. Atamadığınız zaman rakip cesaretleniyor" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco değerlendirmelerde bulundu. Bazen 1 kişi fazla oynamanın kolay olmadığını dile getiren Domenico Tedesco, "Bence maça gergin başladık. Bu maçın sonucunun bizim üzerimizde baskıyı var gibiydi. Bu sebepten çok fazla top kaybettik. Topu daha iyi tutmamız gerekiyor. Bu maçtan önce 1 gün hücum 1 gün savunma ve 1,5 gün duran top çalıştık. Oyuncularım bugün her şeyi denediler. Bugün bir numara maçın sonucuydu. İki numara ise oyuncuların saha içinde her şeyi uygulamalarıydı. Bazen 1 kişi fazla oynamak o kadar da kolay değildir. Bazen 11'e 11 oynamak daha kolaydır. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirerek golleri atmamız gerekiyor. İkinci golü atmak çok önemli. Atamadığınız zaman rakip cesaretleniyor" ifadelerini kullandı.

'10 KORNERDEN 1 GOL BULABİLSEYDİK HOŞ VE GÜZEL OLURDU'

10 korner kullanmaları ve buradan 1 gol bulsalar güzel olacağına değinen Tedesco, "Çok fazla korner atışı oldu. Bu konuda daha iyisini yapabiliriz. Duran top çalışma fırsatımız çok fazla olmadı. Ama bazen rakip de iyi savunabilir. Trabzonspor çok iyi bir takım. Onuachu'yu savunmak kolay değil. Savunma hattımız iyi bir iş çıkardılar. 10 kornerden 1 gol bulabilseydik hoş ve güzel olurdu" sözlerini sarf etti.

Sebastian Szymanski ve yeni transfer Marco Asensio hakkında değerlendirmelerde bulunan 40 yaşındaki teknik adam,"Bir yüzde vermesi zor ama yapmamız gereken çok işimiz var. Çok çalışmamız gerekiyor. Bu takımın potansiyeli var. Sebastian kendisini rahat hissediyor. 8, 10 ve kanat pozisyonunda oynatabiliyorum. İkinci yarıda değiştirdik. Nerede oynarsa oynasın hatlar arasına gelerek topla buluşmayı seven bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu ve biz de onu kaleye yakın oynatmak istiyoruz. Marco son maçını mayıs ayının sonunda oynamıştı. Uzun bir zaman var. İdmanlar ve maçın şiddeti aynı olmuyor. Maç temposu çok farklı oluyor. Yavaş yavaş onu hazır duruma getireceğiz. Takım olarak onun hazır olmasına ihtiyacımız var. Asla salakça ve çılgınca şeyler yapmayacağız. Adım adım ilerleyeceğiz" sözlerini sarf etti.

'SAMANDIRA'DA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Yoğun maç takvimi sebebiyle tesislerde kalmaya devam edeceklerini aktaran Tedesco, "Samandıra'da kalmaya devam edeceğiz. Çarşamba günü ve hafta sonu maçımız var. Şu an oradan çıkmanın bir imkanını görmüyorum. Kendimizi orada iyi hissediyoruz. Aynı zamanda yemekler de çok iyi" şeklinde konuştu.

'STADYUM HARİKAYDI, TARAFTARLARIMIZ SÜPERDİ'

Maçtaki atmosferden bahseden Tedesco, "Stadyum harikaydı, taraftarlarımız süperdi. Hakemler çok iyiydi. Her şey çok üst seviyeydi. Süper Lig'de ilk maçımdı. Bir ülkeye gelin ve o ülkeyi görün derim. Burada iyi takımlar ve güzel bir atmosfer var. Ben kararımı veririm ve maçı kazanamazsak siz de beni eleştirebilirsiniz" dedi.

Domenico Tedesco sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bence hakemler iyi bir iş çıkarttılar. Bütün bu atmosfere rağmen ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Golden önce verilen faul çok netti. Hiçbir şüphe yok. Maç içerisinde odakları yüksekti ve atmosferi umursamadan kararlar verdiler."