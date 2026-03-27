Tedesco'nun görüntüsü Fenerbahçe taraftarını korkuttu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tedesco'nun görüntüsü Fenerbahçe taraftarını korkuttu

Tedesco\'nun görüntüsü Fenerbahçe taraftarını korkuttu
27.03.2026 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EuroLeague'in 34. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 92-82 mağlup oldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve futbol takımının teknik direktörü Domenico Tedesco da maçı saha kenarından izledi. Tedesco'nun maç boyunca mutsuz ve yorgun görüntüsü taraftarlar arasında endişe yarattı. İtalyan teknik adam, maç sona ermeden salondan ayrıldı.

EuroLeague 34. hafta maçında lider Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 92-82'lik skorla yenildi.

FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE İKİNCİ YENİLGİ

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ligde üst üste 2, toplamda ise 11. kez mağlup oldu. Zalgiris ise 20. galibiyetini elde etti.

SADETTİN SARAN VE TEDESCO DA TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Domenico Tedesco da karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

TEDESCO'NUN MUTSUZLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmaya salona geldiği andan itibaren sık sık kameraların odağı haline gelen Domenico Tedesco'nun yüz ifadeleri damga vurdu. Türkiye'ye geldiği dönemden bu yana enerjik halleriyle hafızalara kazınan İtalyan hocanın, mutsuz ve yorgun yüz ifadesi dikkat çekti. Taraftarların özel desteğine alkışlarla destek veren Tedesco'nun maç sona ermeden salondan ayrıldığı görüldü. Tedesco'nun bu görüntüsü sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük endişe ile karşılandı.

Tedesco'nun görüntüsü Fenerbahçe taraftarını korkuttu

Domenico Tedesco, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tedesco'nun görüntüsü Fenerbahçe taraftarını korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Armağan Gönen Armağan Gönen:
    bir maç daha kaybetsin kovulacağını anladığı içindir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 00:28:24. #7.12#
SON DAKİKA: Tedesco'nun görüntüsü Fenerbahçe taraftarını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.