Tekerlekli sandalyeli AKUT üyesinden, basketbol maçında evlilik teklifi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekerlekli sandalyeli AKUT üyesinden, basketbol maçında evlilik teklifi

24.04.2022 21:40
Tekerlekli sandalyeli AKUT üyesinden, basketbol maçında evlilik teklifi

Bir dönem Denizli'de AKUT liderliğini de yapan bedensel engelli AKUT üyesi Alper Patır, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor maçında kız arkadaşı Sevim Çelimli'ye evlilik teklif etti.

Bir dönem Denizli'de AKUT liderliğini de yapan bedensel engelli AKUT üyesi Alper Patır, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor maçında kız arkadaşı Sevim Çelimli'ye evlilik teklif etti.

Engeline rağmen hayat enerjisiyle herkese örnek olan Alper Patır, dünyaevine girmek için ilk adımı, ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında oynanan karşılaşmanın devre arasında attı.

Sahaya çıkıp kız arkadaşı Sevim Çelimli'yi yanına çağıran Patır, cebinden çıkardığı yüzükle evlenme teklif etti.

Çelimli, teklifi kabul ederken tribünler de sevince ortak oldu.

Alper Patır 2017'de Ukrayna'da üzerine 200 kilogramlık ağaç dalı devrilmesi sonucu omurilik felci olmuştu. Çeşitli etkinliklere de katılan Patır, bir dönem Denizli'de AKUT liderliğini de yapmıştı. ???????

Tekerlekli sandalyeli AKUT üyesinden, basketbol maçında evlilik teklifi
Tekerlekli sandalyeli AKUT üyesinden, basketbol maçında evlilik teklifi
Tekerlekli sandalyeli AKUT üyesinden, basketbol maçında evlilik teklifi

YORUMLAR
500
Denizli'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı Denizli'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı Son dakika! Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı Son dakika! Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı

Merkezefendi, Engelli, Denizli, Evlilik, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tekerlekli sandalyeli AKUT üyesinden, basketbol maçında evlilik teklifi - Son Dakika


Son Dakika
21:13 İnşaat kazısında bulundu! Osmanlı dönemine ait el bombaları toprağın derinliklerinden çıkartıldı
21:12 Liverpool engel tanımıyor! Yenilmezlik serisi 14 maça yükseldi
21:10 Fransa'da Emmanuel Macron oyların yüzde 57,60'ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
20:47 Ekrem İmamoğlu "Lale Bayramı" etkinliğinde konuştu: İnsanlar mülteci olup vatanlarından göç etmek zorunda kalmasın
20:32 Sedat Peker sessizliğini bozdu! İşte uzun süre sonra yaptığı paylaşımlar
20:31 6'lı masa 3. kez bir araya geldi! Gözler görüşmeden çıkacak sonuçta
20:29 İzmir'de ilk gol geldi! Genç yıldız soluyla müthiş bitirdi
20:29 Chelsea'nin hocası Tuchel duyurdu! Dünyaca ünlü futbolcu takımdan ayrılıyor: Savaşamayacağız
19:58 Sürücüsü olmayan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi! Kazada yaralananlar var
19:38 Ülkemizde 24 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 277 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 22:01:22. #1.11#
SON DAKİKA: Tekerlekli sandalyeli AKUT üyesinden, basketbol maçında evlilik teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement