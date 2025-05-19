Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bayramı Kupası Yelken Yarışları düzenlendi.
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyona, 57 sporcu katıldı.
Marmara Denizi açıklarında startı verilen organizasyonda yarışlar, optimist ve ILCA kategorisinde yapıldı.
Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.
Yarışlarda kategorilerinde birinci olan sporcular şöyle:
Optimist genel: Boran Öden
Optimist junior: Demir Alptekin
Optimist kızlar: Sude Destereci
Optimist junior kızlar: Lila Atalay
ILCA 4: Deniz Gümüş
Son Dakika › Spor › Tekirdağ'da Yelken Yarışları Düzenlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?