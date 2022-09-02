Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları başladı: 8 ülkeden 313 sporcu yarışıyor - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları başladı: 8 ülkeden 313 sporcu yarışıyor

02.09.2022 11:26

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları 8 ülkeden 313 sporcunun katılımı ile başladı. Sporcular, bu sabah son hazırlıklarını tamamladıktan sonra yelkenlerini Marmara Denizinin serin sularına bıraktı.

Tekirdağ'da düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışlarına; Azerbaycan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Malta, Yunanistan, Tayland, Ukrayna ve Türkiye'den 313 sporcunun katılıyor. 5 gün sürecek yelken yarışları sonucunda dereceye giren ülkenin sporcularına çeşitli ödüller verilecek. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları başladı: 8 ülkeden 313 sporcu yarışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları başladı: 8 ülkeden 313 sporcu yarışıyor - Son Dakika
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