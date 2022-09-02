Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları 8 ülkeden 313 sporcunun katılımı ile başladı. Sporcular, bu sabah son hazırlıklarını tamamladıktan sonra yelkenlerini Marmara Denizinin serin sularına bıraktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları başladı: 8 ülkeden 313 sporcu yarışıyor - Son Dakika

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