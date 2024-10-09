Teknik direktörlüğü bırakan Jürgen Klopp, başkan olarak geri döndü - Son Dakika
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Teknik direktörlüğü bırakan Jürgen Klopp, başkan olarak geri döndü

Teknik direktörlüğü bırakan Jürgen Klopp, başkan olarak geri döndü

Liverpool kariyerinin ardından teknik direktörlüğü bıraktığını açıklayan Jürgen Klopp sürpriz bir imza attı. Alman hoca, Red Bull futbol grubunun, "Küresel Futbol Başkanı" oldu. 1 Ocak 2025'ten itibaren görevine başlayacak olan Klopp'un teknik direktörlüğü bıraktığını söylemesine rağmen sözleşmesine Almanya Milli Takımı'ndan teklif gelmesi durumunda ayrılmasına olanak sağlayan bir madde koydurması da dikkat çekti.

09.10.2024 15:56
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9 yıllık Liverpool macerası sonrası teknik direktörlük kariyerini de noktalayan Jürgen Klopp'tan bambaşka bir görevle geri dönüyor.

REDD BULL'A BAŞKAN OLDU

Kısa bir süre futboldan uzak kalan Kloop'un yeni görevi belli oldu. Alman futbol adamı, Red Bull futbol grubunun, "Küresel Futbol Başkanı" oldu. 1 Ocak 2025'ten itibaren görevine başlayacak olan Klopp, Red Bull'un sahip olduğu Leipzig, Salzburg, New York ve diğer takımların tüm süreçlerini yönetecek. Danışmanlık vereceği başlıca konular teknik direktör seçimleri, oyun tarzı ve futbolcu transferleri olacak. yeni görevine Ocak 2025'te başlayacak.

Red Bull futbol grubunun takımları;

Teknik direktörlüğü bırakan Jürgen Klopp, başkan olarak geri dönüyor

SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE VAR

Red Bull futbol grubundan yapılan açıklamada Jürgen Klopp'un "Küresel Futbol Baişkanı" görevine getirildiği duyuruldu. Klopp'un sözleşmesinde Almanya Milli Futbol Takımı'ndan teklif gelmesi halinde görevinden ayrılabileceğine dair özel bir madde bulunuyor.

Teknik direktörlüğü bırakan Jürgen Klopp, başkan olarak geri dönüyor

"BU BENİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR"

Klopp imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 25 yıl saha kenarında görev yaptıktan sonra böyle bir projede yer almaktan büyük heyecan duyuyorum. Görevim değişmiş olabilir ama futbola ve bu oyunu bu hale getiren insanlara olan tutkum değişmedi. Red Bull'a küresel düzeyde katılarak, elimizdeki inanılmaz futbol yeteneklerini geliştirmek, iyileştirmek ve desteklemek istiyorum. Bunu Red Bull'un sahip olduğu seçkin bilgi ve deneyimi kullanarak, diğer sporlardan ve diğer sektörlerden öğrenerek yapabileceğimiz pek çok yol var. Birlikte neyin mümkün olduğunu keşfedebiliriz. Rolümü öncelikle Red Bull kulüplerinin antrenörleri ve yönetimi için bir akıl hocası olarak görüyorum ama nihayetinde benzersiz, yenilikçi ve ileriye dönük bir organizasyonun parçasıyım. Dediğim gibi, bu beni çok heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

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