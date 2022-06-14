Şampiyonaya çok sayıda ilden katılan 2 bin 600 sporcu, çeşitli kategorilerde birincilik için mücadele ediyor.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika

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