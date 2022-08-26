Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu

26.08.2022 14:36

UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu grup etabının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirilirken temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti. Trabzonspor ise Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile H Grubu'nda yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nden sonra kulüpler bazında en prestijli turnuva olarak kabul edilen UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.

GRUPLAR BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarında veda eden Fenerbahçe ve Trabzonspor, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kuralar sonrası temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.

Avrupa Ligi'nde gruplar şöyle:

A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo Glimt, Zürich

B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, Larnaca

C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, Helsinki

D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint Gliose

E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia

F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes

H Grubu: Kızıl Yıldız, Monaco, Ferencváros, Trabzonspor

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi grup maçları 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

TURNUVA'NIN FORMATI

Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nin formatı şu şekilde olacak; Avrupa Ligi'nde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

AVRUPA LİGİ'NİN GELİRLERİ RAHAT NEFES ALDIRACAK

Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin gruplarda ve turlarda ilerleme kaydettiklerinde kasalarına koyacakları miktarlar belli oldu.

İşte turnuvanın her turdaki para ödülleri:

Turnuvaya Katılım Ödülü: 3.63 milyon euro

Galibiyet Ödülü: 630 bin euro

Beraberlik Ödülü: 210 bin euro

Grup Birinciliği Ödülü: 1.1 milyon euro

Grup İkinciliği Ödülü: 550 bin euro

Son 16 Turu Ödülü: 1.2 milyon euro

Çeyrek Final Ödülü: 1.8 milyon euro

Yarı Final Ödülü: 2.8 milyon euro

Final Ödülü: 4.6 milyon euro

Şampiyonluk Ödülü: 4 milyon euro

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