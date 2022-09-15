Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak - Son Dakika
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Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak

15.09.2022 16:51

Gelecek hafta başlayacak Laver Cup ile birlikte aktif kariyerini sonlandıracağını açıklayan tenisin efsane ismi Roger Federer, "Gelecekte tenis oynamaya elbette devam edeceğim ama profesyonel olarak değil" paylaşımında bulundu.

İsviçreli tenisçi Roger Federer, tenise veda etmeye hazırlanıyor. 41 yaşındaki Federer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta başlayacak Laver Cup ile birlikte kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

Federer'in veda açıklaması şöyle:

"PROFESYONEL TENİS KARİYERİMİN SONUNA GELDİĞİMİN FARKINDAYIM"

"Yıllar boyunca tenis bana birçok hediye verdi. En önemlisi tabii ki bu yolda tanıdığım ve ailem olan insanlar oldu. Arkadaşlarım, rakiplerim ve taraftar bana bu hayatı verdi. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca sakatlıklar ve ameliyatlar ile uğraştım. Geri dönmek ve formuma kavuşmak için çok savaştım. Ancak, vücudumun kapasitesini ve limitlerini de biliyorum. Vücudumun bana verdiği mesaj çok açık artık. 41 yaşımdayım. 24 yıl boyunca 1500'den fazla profesyonel maç oynadım. Tenis bana olağanüstü ve hayallerimin de ötesinde bir hayat verdi. Ancak, profesyonel tenis kariyerimin sonuna geldiğimin farkındayım.

"TENİSİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Gelecek hafta Londra'da düzenlenecek olan Laver Cup, son turnuvam olacak. Gelecekte tenis oynamaya elbette devam edeceğim ama profesyonel olarak değil... Bu karar acı verici oldu. Çünkü, tenisi çok özleyeceğim. Elbette, kutlanacak birçok şey de var. Kendimi dünyadaki en şanslı insanlardan biri olarak görüyorum. Tenis oynamak için özel yeteneklerim vardı ve bunu hayal ettiğimin de ötesinde kullanabildim.

"HEM GÜLDÜM HEM DE ACI ÇEKTİM"

24 yıl boyunca olağanüstü maceralar yaşadım. Sanki her şey 24 yıl değil de 24 saat içinde geçmiş gibi geliyor. Çok büyüleyici ve çok derin bir yolculuktu. 40 farklı ülkede binlerce kişi önünde oynayabildiğim için şanslıyım. Bazen güldüm, bazen ağladım. Hem güldüm hem acı çektim."

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer, 8 kez Wimbledon, 6 kez Avustralya Açık, 5 kez Amerika Açık ve 1 kez Fransa Açık'ı kazandı.

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