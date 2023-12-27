 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki

Galatasaray ve Milli Takım'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in, Panathinaikos ile anlaşması Yunanistan'da büyük ses getirdi. "İmparator Fatih Terim: 30 yıldır Galatasaray ve Türkiye ile tarih yazıyor" manşetini atan Yunan gazeteleri "Yönetimin kararı mantıklı değil ama Terim harika bir isim. Her teknik direktör gibi sahada yaptıklarıyla değerlendirilecek. Şampiyon yaparsa, her şey unutulur. Alamazsa yıla damga vurdu diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

27.12.2023 - 09:32,  Güncelleme: 10:14
Abone Ol

Kariyerinde son olarak Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim yaklaşık 2 yıl sonra yeşil sahalara geri dönüyor. Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşmaya varan Terim bugün yeni kulübüne imzayı atacak. Terim'in bu önemli adımı Yunan basınında da ses getirirken bir gazetede yer alan "Yönetimin kararı mantıklı değil ama Terim harika bir isim. Her teknik direktör gibi sahada yaptıklarıyla değerlendirilecek. Şampiyon yaparsa, her şey unutulur. Alamazsa yıla damga vurdu diyeceğiz" ifadeleri dikkat çekti.

"HOŞ GELDİN İMPARATOR FATİH TERİM"

Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" ifadeleri kullanıldı. Başarılı teknik adam da sosyal medya hesabından kulübün paylaşımını alıntılayarak "Merhaba Panathinaikos" açıklamasını yaptı. Fatih Terim bugün Atina'ya giderek kendini Panathinaikos'un hocası yapacak 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

13 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYORLAR

13 yıldır şampiyonluk özlemi çeken yeşil-beyazlı takım, Yunanistan Ligi'nde 34 puanla ikinci sırada yer alıyor. Liderlik koltuğunda 35 puanla PAOK oturuyor.

Terim'in Panathinaikos ile anlaşması Yunan basınında ses getirdi: 30 yıldır tarih yazıyor

"TERİM 30 YILDIR TARİH YAZIYOR"

Panathinaikos Futbol Kulübü'nün sahibi Giannis Alafouzos'in sahibi olduğu SKAI MediaGroup bünyesinde yer alan https://Sport-fm.gr sitesinin manşeti şu şekilde gördü; "İmparator Fatih Terim: 30 yıldır Galatasaray ve Türkiye ile tarih yazıyor."

"YÖNETİMİN KARARI MANTIKLI DEĞİL AMA TERİM HARİKA BİR İSİM"

Sitenin editörlerinden Tasos Nikologiannis konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; "Ivan Jovanovic'in görevinden alınması pek anlaşılabilir bir karar değil ama Panathinaikos'da bu ilk garip karar değil. Jovanovic geldiğinde sıfırdan bir takım aldı, çok büyük zorluklarla liderlik ederek ilk yıl kupayı kazandı. Takımın geleceği için önemli adımlar attı. Yönetimin kararı mantıklı değil ama Terim harika bir isim. Her teknik direktör gibi sahada yaptıklarıyla değerlendirilecek. Şampiyon yaparsa, her şey unutulur. Alamazsa yıla damga vurdu diyeceğiz. Jovanovic'e en azından bir teşekkür borçluyuz."

Terim'in Panathinaikos ile anlaşması Yunan basınında ses getirdi: 30 yıldır tarih yazıyor

BASKETBOLDA ATAMAN, FUTBOLDA TERİM

Panathinaikos futbol takımının Fatih Terim ile anlaşma durumunda kulübün iki ana branşının da birinci adamı Türk olacak. Panathinaikos'un basketbol takımı yazın başantrenörlüğe Ergin Ataman'ı getirmişti. Panathinaikos Futbol A Takım teknik direktörlüğüne Fatih Terim'in getirilmesi durumunda kulübün iki ana branşında da antrenör olarak iki Türk görev almış olacak.

3. KEZ YURT DIŞI GÖREVİ

70 yaşındaki teknik adam, Panathinaikos ile birlikte kariyerinde 3. kez Türkiye dışına çıkmış olacak. Galatasaray ile 1996 - 2000 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazandıktan sonra Fiorentina'ya giden Terim, bir sonraki sezon da Milan'ı çalıştırdı. O tarihten sonra Milli Takım ve Galatasaray'da görev alan deneyimli teknik adam, 10 Ocak 2022'den beri kulüp çalıştırmıyordu.

Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim\'e Yunan basınından ilginç tepki
YORUMLAR (1)
  • Mehmet Sirin: Bu işte bir bit yeniği var.kaciyor. Yanıtla 23 6

Panathinaikos, Fatih Terim, Yunanistan, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki - Son Dakika


10:22
Ronaldo'nun çift golüyle Al-Nassr, Benzema'nın takımını 5-2 mağlup etti Ronaldo'nun çift golüyle Al-Nassr, Benzema'nın takımını 5-2 mağlup etti
10:17
27 bin liralık atkı mı takıyor? Sinan Oğan'dan hakkındaki iddiaya yanıt 27 bin liralık atkı mı takıyor? Sinan Oğan'dan hakkındaki iddiaya yanıt
09:42
Esat Oktay Yıldıran kimdir? Tanıyanların 'işkence' anıları tüyler ürpertiyor Esat Oktay Yıldıran kimdir? Tanıyanların "işkence" anıları tüyler ürpertiyor
09:32
Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12
Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06
Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05
Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14
Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi

Son Dakika
10:22 Ronaldo'nun çift golüyle Al-Nassr, Benzema'nın takımını 5-2 mağlup etti
10:17 27 bin liralık atkı mı takıyor? Sinan Oğan'dan hakkındaki iddiaya yanıt
09:42 Esat Oktay Yıldıran kimdir? Tanıyanların "işkence" anıları tüyler ürpertiyor
09:32 Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki
09:12 Yem karma makinesine düşen çoban feci şekilde hayatını kaybetti
09:06 Eylül Öztürk, hakkında asılsız haberler yaptığını söylediği Emrullah Erdinç'e tazminat davası açacak
09:05 Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu
08:14 Almanya'nın aradığı organize suç örgütü lideri Schroeder, İstanbul'da ele geçirildi
08:10 İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olacak? Oktay Vural, adaylık açıklaması yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 10:35:05. #1.13#
SON DAKİKA: Panathinaikos ile anlaşan Fatih Terim'e Yunan basınından ilginç tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement