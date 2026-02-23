Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın altyapısında forma giyen genç golcü Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor.
HT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın profesyonel sözleşme teklifini kabul etmeyen genç futbolcu, takımdan ayrılmak üzere tesislerdeki eşyalarını topladı.
Haberde, Galatasaray'a veda edecek 17 yaşındaki genç oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Sarı-lacivertliler ile 18 yaşına gireceği mayıs ayında sözleşme imzalaması beklenen genç oyuncu için ezeli rakip Galatasaray'a 3-4 Milyon TL yetiştiricilik bedeli ve sonraki transferden de yüzde 10 pay ödeneceği aktarıldı.
Galatasaray U19 takımında bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Çağrı Hakan Balta, bu maçlarda 6 gol atmayı başardı.
Son Dakika › Spor › Tesisteki tüm eşyalarını topladı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?