TFF 2. Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı.
İki grupta bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
İskenderunspor- Fethiyespor: 0-1
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK- Kırklarelispor: 1-0
Altınordu-E Koleji Isparta 32: 2-0
Sarıyer-Kepezspor: 1-1
Batman Petrolspor-Tuzlaspor: 2-0
Afyonspor- İnegölspor: 0-1
Kırmızı Grup:
Motolux 68 Aksarayspor- Karaman FK: 1-1
Merkür Jet Erbaaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-3
Arnavutköy Belediyespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-2
Somaspor- Bucaspor 1928: 0-1
Menemen FK-Belediye Derincespor: 1-0
Giresunspor-Artı Değer Vanspor FK: 1-1
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