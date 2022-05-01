TFF 2. Lig'e yükselen Düzcespor'un taraftarları şampiyonluğu kutladı - Son Dakika
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TFF 2. Lig'e yükselen Düzcespor'un taraftarları şampiyonluğu kutladı

01.05.2022 19:01

TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta Yomraspor'u deplasmanda 2-1 yenerek sezonun bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bitexen Düzcespor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi, taraftarlarca kentte coşkuyla kutlandı.

TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta Yomraspor'u deplasmanda 2-1 yenerek sezonun bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bitexen Düzcespor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi, taraftarlarca kentte coşkuyla kutlandı.

Araçlarıyla kent merkezinde şampiyonluk turu atan Düzcesporlu taraftarlar, daha sonra Anıtpark Meydanı'nda toplanarak marşlar eşliğinde kutlama yaptı.

Meşale ve bayraklarla şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, TFF 2. Lig'e yükselmenin sevincini doyasıya yaşadı.

Emniyet ekipleri de kutlamalar sırasında güvenlik önlemi aldı.

TFF 2. Lig'e yükselen Düzcespor'un taraftarları şampiyonluğu kutladı
TFF 2. Lig'e yükselen Düzcespor'un taraftarları şampiyonluğu kutladı
TFF 2. Lig'e yükselen Düzcespor'un taraftarları şampiyonluğu kutladı
TFF 2. Lig'e yükselen Düzcespor'un taraftarları şampiyonluğu kutladı
TFF 2. Lig'e yükselen Düzcespor'un taraftarları şampiyonluğu kutladı

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Düzcespor TFF 2. Lig'e yükseldi Düzcespor TFF 2. Lig'e yükseldi Trabzonspor taraftarları Ankara'da şampiyonluğu kutluyor (2) Trabzonspor taraftarları Ankara'da şampiyonluğu kutluyor (2)

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig'e yükselen Düzcespor'un taraftarları şampiyonluğu kutladı - Son Dakika


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