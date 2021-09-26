TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 2 Pazarspor: 6

Goller: Fatih Ergen (dk. 2 pen. ve dk. 60), Kadir Yurdakul (dk. 27), Eray Karataş (dk. 35 ve dk. 70), Hakan Aydın (dk. 51) (Pazarspor), Sezgin Coşkun (dk. 37), Berkay Tanır (dk. 47) (Eskişehirspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup 4'üncü haftasında Eskişehirspor , evinde konuk ettiği Pazarspor 'a 6-2 mağlup oldu.

Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var