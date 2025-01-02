TFF 2. Lig takımının ismi değişti

TFF 2. Lig'de mücadele eden Nazillispor'un ismi yapılan sponsorluk anlaşmasıyla değişti.
İzmir firması Ülkea, Nazillispor'un isim sponsoru oldu. Atılan imzalarla anlaşma resmiyet kazanırken, imza törenine Nazillispor CEO'su Bülent Özçelik ve Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü katıldı.
Nazillispor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "9 yılı aşkın tecrübesiyle sektöründe lider ÜLKEA, artık kulübümüzün isim ve forma sponsoru! CEO'muz Bülent Özçelik ve Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü arasında sağlanan prensip anlaşmasıyla birlikte, kulübümüz yeni bir döneme adım atıyor. Bugünden itibaren mücadelemize ÜLKEA Nazillispor ismiyle devam edeceğiz. Bu güçlü iş birliği için ÜLKEA ailesine teşekkür ediyor, başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz. Hep birlikte daha güçlü" ifadeleri yer aldı.
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