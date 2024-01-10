TFF, 2023-2024 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi için belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, takımların harcama limitleri şöyle:

Takım Harcama Limiti Yüzde 30 Sapma Dahil Galatasaray 1.960.526.431 2.548.684.360 Fenerbahçe 1.626.734.036 2.114.754.247 Beşiktaş 915.665.976 1.190.365.769 Yukatel Adana Demirspor 426.228.603 554.097.184 RAMS Başakşehir 343.473.095 446.515.024 Trabzonspor 992.606.654 1.290.388.651 Fatih Karagümrük 165.390.242 215.007.315 TÜMOSAN Konyaspor 327.856.954 426.214.040 Mondihome Kayserispor 242.722.140 315.538.782 Kasımpaşa 149.770.389 194.701.506 MKE Ankaragücü 395.788.473 514.525.015 İstanbulspor 147.927.800 192.306.141 Bitexen Antalyaspor 249.666.963 324.567.052 EMS Yapı Sivasspor 161.174.521 209.526.877 Corendon Alanyaspor 256.080.888 332.905.154 Gaziantep FK 260.500.613 338.650.796 Atakaş Hatayspor 378.774.485 492.406.831 Yılport Samsunspor 497.021.455 646.127.892 Çaykur Rizespor 331.789.867 431.326.827 Siltaş Yapı Pendikspor 196.489.513 255.436.367

Kaynak: AA