Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2023-2024 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi için belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, takımların harcama limitleri şöyle:
|Takım
|Harcama Limiti
|Yüzde 30 Sapma Dahil
|Galatasaray
|1.960.526.431
|2.548.684.360
|Fenerbahçe
|1.626.734.036
|2.114.754.247
|Beşiktaş
|915.665.976
|1.190.365.769
|Yukatel Adana Demirspor
|426.228.603
|554.097.184
|RAMS Başakşehir
|343.473.095
|446.515.024
|Trabzonspor
|992.606.654
|1.290.388.651
|Fatih Karagümrük
|165.390.242
|215.007.315
|TÜMOSAN Konyaspor
|327.856.954
|426.214.040
|Mondihome Kayserispor
|242.722.140
|315.538.782
|Kasımpaşa
|149.770.389
|194.701.506
|MKE Ankaragücü
|395.788.473
|514.525.015
|İstanbulspor
|147.927.800
|192.306.141
|Bitexen Antalyaspor
|249.666.963
|324.567.052
|EMS Yapı Sivasspor
|161.174.521
|209.526.877
|Corendon Alanyaspor
|256.080.888
|332.905.154
|Gaziantep FK
|260.500.613
|338.650.796
|Atakaş Hatayspor
|378.774.485
|492.406.831
|Yılport Samsunspor
|497.021.455
|646.127.892
|Çaykur Rizespor
|331.789.867
|431.326.827
|Siltaş Yapı Pendikspor
|196.489.513
|255.436.367
Son Dakika › Spor › TFF, 2023-2024 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi - Son Dakika