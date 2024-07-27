TFF, 2024-2025 sezonu Süper Lig gözlemcilerini açıkladı - Son Dakika
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TFF, 2024-2025 sezonu Süper Lig gözlemcilerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak gözlemcileri açıkladı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'de 20 gözlemcinin görev yapacağı belirtildi. Açıklamada, gözlemcilerin isimleri de yer aldı.

27.07.2024 17:49
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev yapacak gözlemcileri açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Süper Lig'de 20 gözlemcinin görev yapacağı ifade edildi.

Merkez Hakem Kurulu'nun 2024-2025 sezonunda belirlediği gözlemciler şöyle:

"Ali Uluyol (Ankara), Cem Papila (Ankara), Murat Ilgaz (Ankara), Aytekin Durmaz (Balıkesir), Hamza Işın (Burdur), Hakan Sivriservi (Eskişehir), Mürvet Sezer (Giresun), Muhittin Boşat (İstanbul), Süleyman Abay (İstanbul), A. Somer Karakaş (İzmir), Erol Ersoy (İzmir), Halis Özkahya (İzmir), Hüseyin Sabancı (İzmir), İsmet Arzuman (İzmir), Mustafa Arslan (İzmir), Taner Gizlenci (İzmir), Tolga Özkalfa (İzmir), İbrahim Aksoy (Manisa), Kadir Tozlu (Mersin) ve Sabit Hacıömeroğlu (Trabzon)." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, 2024-2025 sezonu Süper Lig gözlemcilerini açıkladı - Son Dakika

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