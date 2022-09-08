ES Elazığspor'a Van hakemi - Son Dakika
Üye Girişi

ES Elazığspor'a Van hakemi

08.09.2022 12:46
ES Elazığspor'a Van hakemi

TFF 3. Lig 1. Grubun 2. haftasında ES Elazığspor'un deplasmanda Yomraspor'la oynayacağı maçı Van bölgesinden C klasman hakemi Serkan Pınar yönetecek.

TFF 3. Lig 1. Grubun 2. haftasında ES Elazığspor'un deplasmanda Yomraspor'la oynayacağı maçı Van bölgesinden C klasman hakemi Serkan Pınar yönetecek.

ES Elazığspor'un TFF 3. Lig 1. Grubun 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Yomraspor maçının hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre Yomraspor - Entegre Solar Elazığspor maçını Van bölgesinden C klasman hakemi Serkan Pınar yönetecek. Pınar'ın yardımcılıklarını Muş bölgesinden İsmail Emre ve Van bölgesinden Yakup Erdoğan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise yine Van bölgesinden Cihan Ölmez olacak. Müsabaka pazar günü saat 15.30'da Yomra İlçe Stadında oynanacak.

TFF 3. Lig 2. Gruptaki bir diğer Elazığ ekibi Elazığ Karakoçan FK'nın ise 11 Eylül Pazar günü saat 15.30'da Doğukent Stadında Bayrampaşa ile oynayacağı maçı Trabzon bölgesinden C klasman Hakemi Murat Kasap yönetecek. Kasap'ın yardımcılıklarını Trabzon bölgesinden Yakup Bulut ile Ali Rıza Öztürk yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine Trabzon bölgesinden Emre Can Furuncu olacak. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Fethiyespor'da Nurettin üzdü Fethiyespor'da Nurettin üzdü ES Elazığspor, PFDK'ya sevk edildi ES Elazığspor, PFDK'ya sevk edildi
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Elazığ, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ES Elazığspor'a Van hakemi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:14 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri ne yaptığını açıkladı
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 17:23:39. #1.12#
SON DAKİKA: ES Elazığspor'a Van hakemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement