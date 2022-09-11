Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig

11.09.2022 22:26
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de birinci, ikinci ve üçüncü gruplarda 2. hafta maçları tamamlandı.

TFF 3. Lig'de birinci, ikinci ve üçüncü gruplarda 2. hafta maçları tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Ağrı 1970-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-0

Yomraspor-Entegre Solar Elazığspor: 0-1

Karbel Karaköprü Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1

1954 Kelkit Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 0-2

Hacettepe 1945-Edirnespor: 0-1

Çatalcaspor-52 Orduspor FK: 0-1

Eskişehirspor-1922 Konyaspor: 0-3

Amasyaspor FK-Belediye Kütahyaspor: 0-3

2. Grup:

Amberçay Eynesil Belediyespor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0

Elazığ Karakoçan FK-Bayrampaşa: 1-2

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-0

Armoni Alanya Kestelspor-Kuşadasıspor: 4-0

Bulvarspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-2

Turgutluspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 3-2

Darıca Gençlerbirliği-Karaman FK: 2-6

Orduspor 1967-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0

3. Grup:

Merkür Holding Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-2

Siirt İl Özel İdaresi-Niğde Anadolu FK: 0-0

Malatya Arguvanspor-Muş 1984 Muşspor: 0-1

Osmaniyespor FK-Artvin Hopaspor: 5-0

Bergama Belediyespor-Güneş Holding Çankaya FK: 1-1

Efeler 09-Kepez Belediyespor: 0-1

Bitexen Sapanca Gençlikspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-2

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Belediye Kütahyaspor, Eskişehirspor, Orduspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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