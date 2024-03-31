TFF 3. Lig'de Çarşamba Günü Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
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Spor

TFF 3. Lig'de Çarşamba Günü Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı

TFF 3. Lig\'de Çarşamba Günü Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig'de çarşamba günü oynanacak olan müsabakaların hakemlerini açıkladı. Efeler 09 SFK - Elazığspor maçını Hakan Aktaş yönetecek. 23 Elazığ FK- Orduspor 1967 müsabakasında ise Oğuz Gözetenler düdük çalacak.

31.03.2024 14:30
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TFF 3. Lig'de çarşamba günü oynanacak olan maçların hakemlerini açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig'de çarşamba günü oynanacak olan müsabakaların hakemlerini açıkladı.

MHK'nın yaptığı atamalara göre, TFF 3. Lig 2. Grup'un 26. Haftası'nda 3 Nisan Çarşamba günü Aydın Ahmet Yaşar Karabıyık Stadı'nda oynanacak olan Efeler 09 SFK - Elazığspor maçını Ankara Bölgesi C Klasman Hakemi Hakan Aktaş yönetecek. Hakem Aktaş'ın yardımcılıklarını ise yine Ankara Bölgesi'nden Murathan Çamoğlu ile Yozgat Bölgesi'nden Eyüp Özer yapacaklar. Müsabakada 4. hakem olarak ise Ankara Bölgesi'nden Emre Han EfeAkdoğan görevlendirildi.

TFF 3. Lig 4. Grup'un 26. Haftası'nda 3 Nisan Çarşamba günü Elazığ Doğukent Stadı'nda oynanacak olan 23 Elazığ FK- Orduspor 1967 müsabakasında İzmir Bölgesi C Klasman Hakemi Oğuz Gözetenler düdük çalacak. Hakem Gözetenler'in yardımcılıklarını ise Muğla Bölgesi'nden Ali Cem Zorbay ve İzmir Bölgesi'nden Ufuk Tatlıcan yapacak. 4. hakem olarak ise yine İzmir Bölgesi'nden Emre Koçanal görevlendirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF 3. Lig'de Çarşamba Günü Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF 3. Lig'de Çarşamba Günü Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
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