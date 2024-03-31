TFF 3. Lig\'de Çarşamba Günü Oynanacak Maçların Hakemleri Açıklandı

TFF 3. Lig'de çarşamba günü oynanacak olan maçların hakemlerini açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig'de çarşamba günü oynanacak olan müsabakaların hakemlerini açıkladı.
MHK'nın yaptığı atamalara göre, TFF 3. Lig 2. Grup'un 26. Haftası'nda 3 Nisan Çarşamba günü Aydın Ahmet Yaşar Karabıyık Stadı'nda oynanacak olan Efeler 09 SFK - Elazığspor maçını Ankara Bölgesi C Klasman Hakemi Hakan Aktaş yönetecek. Hakem Aktaş'ın yardımcılıklarını ise yine Ankara Bölgesi'nden Murathan Çamoğlu ile Yozgat Bölgesi'nden Eyüp Özer yapacaklar. Müsabakada 4. hakem olarak ise Ankara Bölgesi'nden Emre Han EfeAkdoğan görevlendirildi.
TFF 3. Lig 4. Grup'un 26. Haftası'nda 3 Nisan Çarşamba günü Elazığ Doğukent Stadı'nda oynanacak olan 23 Elazığ FK- Orduspor 1967 müsabakasında İzmir Bölgesi C Klasman Hakemi Oğuz Gözetenler düdük çalacak. Hakem Gözetenler'in yardımcılıklarını ise Muğla Bölgesi'nden Ali Cem Zorbay ve İzmir Bölgesi'nden Ufuk Tatlıcan yapacak. 4. hakem olarak ise yine İzmir Bölgesi'nden Emre Koçanal görevlendirildi. - ELAZIĞ
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Nürnberg, Hertha Berlin ile oynadığı maçta milli futbolcu Can Uzun'un attığı 2 golle berabere kaldı. Can Uzun, bu sezon Nürnberg formasıyla 26 maçta 18 gol ve 3 asist yaparak dikkat çekti. Ayrıca genç futbolcu, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.
Acun Ilıcalı, Gizem'in peş peşe 2 ameliyat olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini ve Yağmur'un da ayağı alçıya alındığı için Survivor'a dönemeyeceğini açıkladı. Ilıcalı ayrıca takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi olacağını belirtti. Kıran kırana geçen mücadeleyi Kırmızı Takım saniyelerle kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Mavi Takım'da Hakan Hatipoğlu oldu.
Bilecik, 2 Nisan'da başlayacak olan Halk Oyunları Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapacak. İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenecek olan müsabakalara 12 şehirdeki 658 sporcu katılacak. Müsabakalar sonucunda bir üst tura çıkacak okullar Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılma hakkı elde edecek.
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçlarına yarın İstanbul'da başlayacak. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyon 1-7 Nisan tarihleri arasında İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek. Takımın kadrosunda birçok oyuncu yer alırken, liderin bir üst klasmana yükseleceği grupta Türkiye'nin maç programı da belirlendi.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda 3 Nisan Çarşamba günü mücadele edecekleri Karadağ maçına sporseverleri davet etti. Rize'de maç yapmanın avantajını kullanmak istediklerini vurgulayan Buceschi, seyircinin desteğinin önemini belirtti. Kaptan Betül Yılmaz da Karadağ maçı öncesinde seyircileri maça davet ederek, birlikte kazanmak ve sevinmek istediklerini söyledi.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, yerel seçimler için Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı.
Düzce'de yaşayan muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacağı okula, kendi tasarladığı astronot kostümüyle gitti. Bişgin, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan esinlenerek kostümü hazırladığını belirtti ve seçimlerde astronot kostümüyle oy kullanan ilk kişi olarak tarihe geçmek istediğini ifade etti.
Gaziantep derbisinde Alg Spor, Asyaspor karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı. Başkan Ali Gözcü, takımını tebrik ederek ligde kalan maçlarda tüm puanlara talip olduklarını ve iyi bir noktada ligi tamamlamak istediklerini söyledi.
Erzurumspor'un başarılı futbolcusu ve kaptanı Mustafa Yumlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Vali Çiftçi, Erzurumspor Futbol Kulübü Kaptanı Yumlu'yu makamında kabul etti ve Yumlu, Vali Çiftçi'ye kendi formasını hediye etti.
Karşıyaka Spor Tesisleri'nde oynanan Bölgesel Amatör Ligi çeyrek final maçında Orduspor, Kabadüz Gençlikspor'u 1-0 yenerek yükseldi. Maç sonrası futbolcular arasında çıkan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. Yaralanan 6 futbolcu hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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