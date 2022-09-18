Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
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Futbol: Toplu sonuç

18.09.2022 18:54
Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'in 3. hafta maçları, 1. Grup'taki tek müsabaka haricinde sona erdi.

TFF 3. Lig'in 3. hafta maçları, 1. Grup'taki tek müsabaka haricinde sona erdi.

Ligde 1. Grup'taki son maçta saat 19.00'da Yeni Mersin İdmanyurdu ile Çatalcaspor karşılaşacak.

Söz konusu müsabaka haricinde bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Entegre Solar Elazığspor-Amasyaspor: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Yomraspor: 0-0

1922 Konyaspor- Karşıyaka: 1-3

Edirnespor-52 Orduspor: 1-2

GEMA Polimer Şile Yıldızspor- Eskişehirspor: 1-1

Belediye Kütahyaspor-BC Group Ağrı 1970: 3-0

2. Grup:

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Armoni Alanya Kestelspor: 0-0

Yeşilyurt D.Ç Ofspor- Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Alagöz Holding Iğdır FK- Turgutluspor: 2-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Amberçay Eynesil Belediyespor: 0-1

Karaman FK-Elazığ Karakoçan FK: 1-0

Bayrampaşa-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 1-1

Ayvalıkgücü Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-1

3. Grup:

Muş 1984 Muşspor- Güneş Holding Çankaya FK: 0-0

Artvin Hopaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor: 1-1

Malatya Arguvanspor- Bursa Yıldırımspor: 0-0

Fatsa Belediyespor- Siirt İl Özel İdaresi: 0-0

Niğde Anadolu FK- Bergama Belediyespor: 1-1

68 Aksaray Belediyespor- Beyoğlu Yeni Çarşıspor: 1-3

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Belediye Kütahyaspor, Eskişehirspor, Edirnespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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