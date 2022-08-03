Karşıyaka'da gençler göze girdi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi Bolu kampını tamamlayan Karşıyaka 'da U19 takımından kadroya dahil edilen gençler göze girdi. U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde final oynayan kadroda yer alan 9 futbolcu A takımla kampa götürülürken, daha önce profesyonel sözleşme imzalayan Taha Yeşilbaş, hazırlık maçlarında 2, Belçika 'da Standard Liege altyapısında yetişip 2019 yılında Fenerbahçe A takımıyla antrenmanlarda denenen, Gençlerbirliği formasıyla 2020-2021 sezonunda U19 Süper Ligi'nde forma giyen ofansif orta saha Selçuk Çetiner 1 gol attı. Göze giren U19 oyuncuları Kaf-Kaf'la antrenmanları sürdürecek.

Kaynak: DHA

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