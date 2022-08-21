Bergama FK'da Yiğit Gökoğlan harekatı - Son Dakika
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Bergama FK'da Yiğit Gökoğlan harekatı

21.08.2022 13:33
Bergama FK'da Yiğit Gökoğlan harekatı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bergama Futbol Kulübü, yeni yapılanma sonrası transferde harekata başladı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bergama Futbol Kulübü, yeni yapılanma sonrası transferde harekata başladı. Sportif direktörlük görevine Serkan İşyapan, teknik direktörlüğe ise Fatih Çardak'ı getiren Bergama FK, son olarak Kuşadasıspor forması giyen Yiğit İsmail Gökoğlan ile prensipte anlaşmaya vardı. Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu ile hafta içinde sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Manisaspor'da profesyonelliğe imza atan Yiğit, Orduspor, Kayseri Erciyes, Akhisar Belediyespor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Fethiyespor, Zonguldak Kömürspor, Van Spor FK, Modafen ve son olarak 2'üncü Lig'de Kuşadasıspor'da forma giydi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yiğit İsmail Gökoğlan, Futbol, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bergama FK'da Yiğit Gökoğlan harekatı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bergama FK'da Yiğit Gökoğlan harekatı - Son Dakika
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